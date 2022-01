Hi ha diferents coses que moltes famílies fan durant les festes de Nadal. Una és visitar un pessebre vivent. Això, doncs, és el que han fet dues mil persones als jardins de Can Casagran de Llers, que ha esdevingut, de nou, escenari d’aquesta tradició nadalenca durant quatre dies i amb doble sessió. Malgrat que el nombre de visitants ha estat menor respecte a l’edició anterior, celebrada el 2019, quan van fregar les tres mil visites, el balanç dels organitzadors –l’associació juvenil La Brullersenca i l’Ajuntament– és molt positiu. Cal tenir en compte que s’ha fet una jornada menys i que ha calgut bregar amb l’alça de la pandèmia, que també va afectar alguns dels cent cinquanta figurants.

El pessebre va obrir les portes el diumenge 19 de desembre, i ho va repetir el 25 i 26 –Nadal i Sant Esteve– i el primer dia de l’any, l’1 de gener. La jornada en què els llersencs van aconseguir atraure més públic va ser el dia de Sant Esteve, quan van passar per Can Casagran 600 persones, que van poder admirar la quarantena d’escenes que donaven vida al pessebre, entre les quals una de nova, la del crucificat. Cal dir que la proposta es va fer seguint totes les mesures de prevenció i seguretat.

La festa major, cancel·lada

Habitualment, després de Nadal, els veïns i veïnes de Llers tenien el privilegi de ser dels primers empordanesos a viure la seva festa major d’hivern. Tot i això, l’augment exponencial dels casos de covid d’aquestes darreres setmanes va fer que, la setmana passada, l’Ajuntament decidís cancel·lar totes les activitats que estaven programades dins aquesta proposta festiva i que havia de tenir lloc entre els dies 7 i el 9 de gener. «Creiem que és el millor per al conjunt del nostre municipi», van anunciar a través de les xarxes socials. La cancel·lació es fa, doncs, per seguretat i per evitar interaccions.