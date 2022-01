L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha presentat aquest matí de dilluns, a la Sala Gòtica del consistori, el III Cicle de Teatre Empori. A l’acte hi ha assistit l’alcalde, Salvi Güell; la regidora de Cultura, Xon Hugas; la regidora d’Ensenyament, Anna Massot; i Alfredo Cordón, creador de la imatge d’aquesta edició.

Un any més, i aquest és ja el tercer, l’Ajuntament impulsa un cicle de teatre amateur amb 13 obres programades de gener a juny. En principi, aquesta edició durarà només sis mesos, doncs està previst que després de l’estiu s’iniciïn les obres de remodelació de la Sala Municipal i, per tant, l’espai no estarà disponible durant el segon semestre de l’any.

Una de les novetats més destacables d’enguany és la incorporació de teatre infantil amb la creació d’Emporkids, una programació estable dedicada als més petits amb quatre propostes molt diverses: Blackmusic, de la Cia. Pauerkids; La bruixa blava, de Glòria Arrufat; Circ Filixic, de la Cia. Filigranes; i Atreveix-te, de Landry. Aquesta oferta per al públic infantil se suma a les sis obres de teatre amateur de la programació regular d’Empori: Dues copes de menys, a càrrec de La 113; El Crèdit, de la Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot; Alba o el jardí de les delícies, del Grup de Teatre Esplais; Victòria, amb la companyia Tequatre; La visita d’una inspectora, del Grup de Teatre Esplais; i Bojos per la pasta, de la Inestable Ceretana.

Una altra de les novetats d’aquest tercer cicle és la inclusió de la Campanya de Teatre Escolar a la programació, anomenada Empori a les escoles, i que es porta a terme a la Sala Municipal, a l’escola o a les aules. Una setmana dedicada a apropar el teatre a l’alumnat dels centres educatius del municipi. Aquesta iniciativa, que es porta a terme des de l’any 2016, forma part de les activitats del Pla Educatiu d’Entorn.

Enguany, s’ha ampliat l’oferta de la campanya per a diferents franges d’edat, de manera que s’oferirà als alumnes de la Llar d’Infants, Educació infantil, Educació Primària (de 1r a 4t) i Educació Secundària (2n d’ESO). Un total de 3 obres teatrals diferents, pensades i desenvolupades en funció de l’edat de l’alumnat. En total, seran uns 900 alumnes els que podran participar a la Campanya de Teatre Escolar 2022. Kl’aa, la teva cançó, dirigida a l’alumat de la llar d’Infants i educació infantil, Hai, la pescadora de somnis a educació Primària i TdeBat a Educació Secundària.

Les entrades, com en la darrera edició, es podran adquirir a través del web municipal o a les oficines de turisme de Castelló i Empuriabrava a partir d'aquest dimarts 4 de gener. El preu és de 5 €, excepte per al públic major de 65 anys, per als menors de 16 anys i per a les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, que l’entrada serà gratuïta. Pel que fa a l’aforament de moment es mantindrà al 70 % i s’anirà actualitzant segons l’evolució de la pandèmia.