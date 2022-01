L’Arxiu Municipal de Roses (AMR) inicia l’any 2022 publicant en la seva secció web El Document del Mes, una fotografia que retrata una colla de joves de Roses que va ajudar a representar una de les cavalcades dels Reis d'Orient durant la dècada de 1970. Amb aquest document gràfic, l’Arxiu ret un homenatge a tots les persones que de manera voluntària i desinteressada fan possible que la vida associativa d'una població sigui una realitat, tan habitual i quotidiana, que acaba essent un fenomen invisible per a moltes persones.

Aquest mes de gener l’AMR inicia l'onzè any consecutiu del Document del Mes i ho fa amb un document que vol transmetre a tothom la il·lusió que senten els infants cada 5 de gener. El mateix entusiasme, expliquen els arxivers, que els empeny cada mes a fer conèixer una part del passat de Roses a partir de documents de l'AMR que, per una raó o altra, mereixen ser publicitats.

En aquesta ocasió el document pertany a l’Arxiu d’Imatges, fons L'Abans, col·lecció família Guerra Salamó. D’autor desconegut, i datada entre 1970 i 1979, la imatge retrata un grup de joves sobre l’escenari de la SUF i és una mostra de la participació i implicació del jovent, molt cops estigmatitzat, en la realització de molts actes i esdeveniments.

Finalment, la imatge il·lustra un altre fenomen que, amb el pas dels anys, s'ha consolidat com una tendència imparable: la presència de persones migrades d'origen africà i la seva col·laboració en la passada de Reis. Una prova de què la diversitat de la societat rosinca no arrenca de fa quatre dies ni prové només del nord europeu. La imatge ens recorda com gent de procedència molt diversa fa molt de temps que forma part de la comunitat local.