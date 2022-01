El videoclip de la cançó Bye bye, inclosa en el darrer disc d'Oques Grasses A tope amb la vida (Halley Records, 2021), ha estat el clip en català més vist de l'any a YouTube, amb 1.303.500 visualitzacions. Ha estat l'únic en llengua catalana en superar el milió de visites, tot i que per darrere del guanyador del 2020, la versió col·lectiva de l'Escriurem de Miki Núñez, que va assolir les 2.063.700 reproduccions. Els primers 100 videoclips en català han rebut 22.680.900 visites, un augment del 26% respecte els 17.985.000 registrats el 2020. Amb tot, la xifra és inferior als 56 milions del 2019 i als 27 milions del 2018. Zoo, Txarango, Doctor Prats, Stay Homas i Nil Moliner completen les primeres posicions del rànquing.

Dos videoclips de la banda valenciana Zoo: Avant i Llepolies corresponents al seu treball Llepolies (Zoo Records, 2021), s'han quedat a les portes del milió de reproduccions. En quarta posició hi trobem el duet de Txarango amb Joan Dausà Tanca els ulls, una de les cançons incloses en el doble disc de comiat de Txarango, L'últim ball (Halley Records, 2021). Els ripollesos han inclòs els 24 clips en català del disc en el Top 100, fins a un total de 6.325.800 reproduccions –prop d'un 28% del total dels 100 primers clips–.

El segueix el senzill de Doctor Prats Massa bé, el duet de Stay Homas amb Albert Pla No vull baixar, Nil Moliner amb Som ocells, els valencians La Fúmiga i Samantha amb Ja no fa mal, i en l'onzena posició, la sabadellenca Santa Salut amb Lluna, rapejat en català i castellà.

Els videoclips per a públic familiar només han situat quatre cançons en el Top 100: Bon profit d'Ambauka amb la Coral Clau de Sol de Matadepera (#50), 'El tigre' d'El Pot Petit (#72), 'Bye bye monstre' de Dàmaris Gelabert i Dagoll Dagom (#82) i 'El ratolí' de The Tyets + Cor Bressola (#90) –Premi Terra i Cultura 2021–. Pel que fa a les músiques urbanes, només un 17% de videoclips s'han situat aquest 2021 entre els 100 més vistos. És una nova caiguda després del 25% del 2020, el 31% del 2019 i el 40% del 2018.

A més dels 24 clips de Txarango, els artistes que han situat més cançons en el Top 100 són –col·laboracions a banda–: Santa Salut (4); El Diluvi, La Fúmiga, Lildami i Manel (3); i 31 FAM, Alanaire, Baya Baye, El Diluvi, El Pony Pisador, Ferran Palau, Joan Colomo, Roba Estesa, Sopa de Cabra, The Tyets i Zoo (2).

El 'Milionària' de Rosalía continua en primera posició

El Milionària de Rosalia va aconseguir més de 26 milions de visualitzacions el 2019 i el Fins que arribi l'alba d'Els Catarres més de 5 milions el 2018. El videoclip de Rosalia és, encara ara, el videoclip en català més reproduït a YouTube, amb 39.218.100 visionats, i va provocar que el total de visionats del Top 100 assolís un rècord de reproduccions.

Rànquings propis per al País Valencià i les Illes

Per tercer any, Enderrock també presenta dos rànquings diferenciats per visualitzar la diversitat geogràfica: els 10 clips d'artistes del País Valencià més vistos, i els 10 clips d'artistes de les Illes Balears amb més visualitzacions a YouTube. El clip valencià més reproduït ha estat Avant, de Zoo; i el balear ha estat Carta, dels debutants Alanaire, que ha deixat el retorn d'Antònia Font en segona posició.