La barcelonina ECC Ediciones ha publicat en català dos clàssics dels còmics: Watchmen, amb guió d'Alan Moore i il·lustracions de Dave Gibbons, i V de Vendetta, amb guió també de Moore i il·lustracions de David Lloyd. En declaracions a l'ACN, Gustavo Martínez, editor d'ECC Ediciones, afirma que aquestes traduccions "són els primers passos" que donen en aquest sentit des de l'editorial, que publica els còmics de DC a Espanya i Llatinoamèrica. Watchmen ja havia sigut traduïda al català anteriorment per Planeta, però en el cas de V de Vendetta és la primera vegada que es pot llegir en llengua catalana. "Al món del còmic també hi ha obres atemporals i eternes com 'Watchmen'", reivindica Martínez.

"Qui vigila els vigilants?". Aquesta és una de les preguntes claus del còmic Watchmen i que ara es podrà tornar a llegir en català. La història se situa a Nova York l'any 1985 i arrenca amb l'assassinat d'Edward Blake, el Comediant. Rorschach (Walter J. Kovacs) emprèn una investigació que el farà retrobar-se amb el Mussol Nocturn (Dan Dreiberg), el poderós Dr. Manhattan (Jon Osterman), el multimilionari Ozymandias (Adrian Veidt), i la rebel Espectre de Seda (Laurie Juspeczyk). Alan Moore i Dave Gibbons signen aquesta història de superherois, que va ser publicada a Estats Units entre 1986 i 1987 i ha rebut guardons tan prestigiosos com els Kirby, els Eisner, els Harvey i fins i tot el premi Hugo, que no havia estat mai concedit a cap còmic. Martínez afirma que Watchmen va arribar a les llibreries fa més de 30 anys i és una història que segueix vigent. "Sempre està al capdavant de les llistes de vendes com un dels més venuts arreu del món", assenyala. L'editor d'ECC Ediciones apunta que "el que fa que sigui una obra atemporal i que mai passi de moda és perquè es tracta d'una obra clàssica. Al còmic també hi ha obres atemporals i eternes i Watchmen n'és un bon exemple", afegeix. ECC Ediciones també ha publicat recentment V de Vendetta en català. De fet, és la primera vegada que l'obra és traduïda en llengua catalana. Alan Moore i David Lloyd van crear a V, un misteriós emmascarat que es rebel·la contra la pèrdua de llibertat i de identitat en una Anglaterra distòpica que viu sota un règim feixista. Moore i Lloyd es van inspirar, pel protagonista, en la imatge del conspirador britànic Guy Fawkes. Guanyadora dels premis Eagle 1982 al millor guionista i a la millor història, V de Vendetta, com destaca ECC Ediciones, "convida a reflexionar sobre la submissió, el desig de llibertat i la rebel·lió davant de la injustícia".