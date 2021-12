Manel Pérez ha tingut durant molts anys una botiga de fotografia a Palau-Saverdera. Des que va tancar el negoci, per Nadal, dedica el seu temps a omplir l’aparador del local amb els seus particulars pessebres. Aquestes festes, la seva proposta és especial, perquè ha volgut reviure la màgia nadalenca a través de l’univers Playmobil. Ha creat un pessebre de grans dimensions, amb figures de tota mena, més de dues-centes entre personatges i animals, recopilades des de l’any passat i en alguns casos transformades o personalitzades per a l’ocasió.

«Feia molt temps que tenia ganes de fer un pessebre d’aquest tipus i un dia vaig començar de zero adquirint les primeres peces, un naixement de Playmobil», explica Manel Pérez, que ha rastrejat a través d’Internet tota mena de peces d’ocasió per anar farcint la seva creació i complementant les diverses figures que donen vida al pessebre. Ha visitat moltes botigues, algunes fires o ha comprat a Wallapop, Vinted o directament a la casa Playmobil, «on també venen recanvis de la majoria de figures i edificis». També ha entrat en contacte amb gent que comparteix la mateixa afició que ell per anar ampliant la seva col·lecció.

Cal destacar el detall d’algunes peces que ha fet ell mateix, així com algunes de les casetes de Betlem que hi apareixen, que estan fetes amb fusta i pintades, així com la quantitat de material que ha quedat fora del seu primer pessebre de Playmobil i que veurà la llum l’any que, assenyala, «on cobraran especial rellevància els egipcis i construccions, com les piràmides que per falta d’espai no he pogut col·locar en aquesta ocasió».

Romans, gladiadors, egipcis, la mateixa Cleòpatra, pastors, venedors de mercat, entre altres oficis representats, i un munt d’animals com gallines, ovelles, vaques i fins i tot elefants, entre d’altres, conformen aquest pessebre que ocupa una superfície de cinc metres quadrats. Totes les escenes tenen molta llum, ja que ha posat il·luminació led que l’enfoca directament perquè pugui ser ben visible també de nit, des del carrer. Pérez contempla amb satisfacció el pessebre que li ha comportat moltes hores de feina buscant les millors peces per donar-li vida i tots aquells complements que ofereixen una imatge molt cuidada de cada element. D’entre totes les peces del pessebre, explica, «els romans són les figures que més m’han costat de trobar, perquè la casa Playmobil ja no les fa i estan molt sol·licitades». Totes les peces que llueix el pessebre són de nova adquisició o elaborades de forma artesanal, excepte el castell que s’hi pot veure, «que li van portar els Reis al meu fill quan tenia deu anys», remarca Pérez.