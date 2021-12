El patrimoni de Roses es podrà conèixer de forma virtual en 3D. És una de les apostes per a la seva recuperació i posada en valor. L'Ajuntament ha licitat per 217.443 euros el contracte per a la prestació del servei que ha de permetre un viatge al passat amb ulleres tridimensionals al castell de la Trinitat, la Ciutadella i els búnquers.

La regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll, ha explicat que és un producte nou amb les noves tecnologies «d’atractiu de turisme cultural, disposat a viure noves experiències». La mostra que han pogut provar membres de l’Ajuntament els va permetre comprovar que el visitant es podrà divertir posant-se les ulleres que reconstrueixen parts dels monuments per on de forma virtual es pot transitar. Videos, filmacions 360º o disseny d'escenes interactives són alguns dels elements que fomaran part d'aquest projecte. Aquest preveu disposar de contingut virtual i augmentada per a l'experimentació in situ al Castell de la Trinitat, als búnquers de Punta Falconera i a la Ciutadella de Roses. També s'espera la creació d'un espai-taller pedagògic per a l'ús de les TIC en el patrimoni rosinc; així com l'adequació d'espais per a les visites públiques i la recuperació d'itineraris paisatgístics. Perquè el projecte inclou també la recuperació de camins i pedra seca que estan al peu del castell, recuperar l'antic camí d'accés al castell, refer la pedra seca a la base del Castell i la vegetació autòctona, explica Sílvia Ripoll. La proposta de museïtzació està contemplada al pressupost del 2022 i s'ha posat a licitació aquest mes. L'objecte del contracte és la realització de les prestacions del servei i subministrament per a la museïtzació mitjançant realitat virtual TIC aplicada al patrimoni històric i cultural de Roses. La proposta compta amb un finançament de fons europeus Feder en el 50% i de la Diputació de Girona en el 25%. El contracte consistirà en la creació de la plataforma de realitat virtual i el projecte de digitalització de les rutes a gamificar. També el subministrament de l’equipament específic. El Castell de la Trinitat està situat a la punta de la Poncella. Les obres es van portar a terme el segle XVI. Va quedar molt destruït i va ser reconstruït fa uns anys. La Ciutadella de Roses és un dels monuments més importants de Roses amb restes del IV fins al XIX. Els búnquers son construccions militars del segle passat.