El músic empordanès Francesc Vila Puig, conegut artísticament com a Frank Vila, ha mort a l'edat de 59 anys a Agullana. Va ser un dels fundadors del grup Rockson, molt actiu als anys vuitanta, juntament amb Joan Cardoner (veu), Joan Gelis (baix), Àngel Areas (bateria) i Andreu Bassagañas (teclats). També en van formar part Martín Rodríguez, carismàtic bateria de Sangtraït, i Cuco Lísícic (baix). El seu primer treball discogràfic va sortir el 1983 amb el títol Heavy Metal, reeditat posteriorment com a Herederos del rock.

Va destacar com a guitarrista i compositor amb diversos treballs com Crepúsculo (1889), Lisboa (2004), La meitat essencial (2007) o El cercle complet (2012), entre d'altres, amb influències del pop, clàssica, new age, minimalista i música de cinema.

Frank Vila serà incinerat, aquest dijous 30 de desembre, a les cinc de la tarda, al tanatori de la Funerària Vicens.