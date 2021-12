El Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha aprovat avui la concessió de les Medalles d'Or al Mèrit en les Belles arts corresponents a l'any 2021 a 31 personalitats i institucions de la cultura.

Entre els premiats, destaca el figuerenc president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, i l'escriptor irlandès, biògraf de referència de Federico Garcia Lorca i Salvador Dalí, Ian Gibson. Al seu costat, també han estat guardonats la ballarina Maribel Gallardo, la poetessa Julia Uceda Valiente, la Setmana Negra de Gijón, el director de cinema Agustí Villaronga, la Fundació Max Aub, el historietista Paco Roca, Javier Bardem, la Fundació d'Art i Pensament Martín Chirino, el grup de música Amaral, l'empresari Daniel Martínez d'Obregón, Jaume Plensa, la fotògrafa Colita, Ana Locking, la Fundació Cerezales Antonino i Cinia, la il·lustradora i escriptora Carme Solé, l'entitat Drac Mágic, el cantautor i poeta Pablo Guerrero, el fotoperiodista Chema Conesa, la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric del Ministeri de Cultura i Esport, la cantaora Mayte Martín, Icíar Bollaín, la compositora Teresa Catalán Sánchez, Javier Gurruchaga, la soprano Saioa Hernández, l'escriptor Juan Muñoz Martín, els desenvolupadors de videojocs Paco Portalo i Paco Suárez, Anton Reixa i Paloma San Basilio. Igualment, i a títol pòstum, ha estat premiat Ramón Casas Vallès.

Genís Matabosch

President de la fundació cultural Circus Arts Foundation, l’activista circense Genís Matabosch treballa per a la reivindicació del circ com a fenomen cultural des de dues vessants: d’una banda, la producció de grans espectacles internacionals com el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or, un dels 5 més importants al món; el Gran Circ de Nadal de Girona, que demà finalitza la seva vuitena edició o Nits de Circ que es va estrenar l’agost passat amb una doble seu: Besalú i Roses. I d’altra, la conservació del patrimoni històric sobre el circ i el seu estudi: primer doctor sobre la història del circ a Europa (Universitat de Barcelona, 2019), posseeix una de les major col·leccions al món d’objectes vinculats amb la història de l’espectacle. Una selecció d’aquests últims s’exposen a Circusland a Besalú, en el Palau internacional de les Arts del Circ, l’únic museu professional sobre les arts circenses d’Europa inaugurat fa un any.

Després de conèixer la distinció, Matabosch ha manifestat que “és un honor inesperat pertànyer a un llistat on hi apareixen noms tan rellevants dins de la història del circ com els artistes Tonetti (pallasso, 1994), Pinito del Oro (trapezista, 1998), Miss Mara (trapezista, 2007) o els empresaris Arturo Castilla (1990) o Manuel Feijóo (1999)”. Dels primers Matabosch n’exposa els seus vestits i d’altres pertinences a les sales de Circusland.

Ian Keith Gibson Ritchie ‘Ian Gibson’

Ian Gibson (Dublín, 1939) és un hispanista internacionalment reconegut i, des de 1984, ciutadà espanyol. En 1960 Gibson va obtenir la llicenciatura en Literatura Espanyola i Francesa en el Trinity College de Dublín. És especialista en història contemporània espanyola, centrant-se en treballs biogràfics sobre Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado i Luis Buñuel, entre altres, així com en la Guerra Civil espanyola i el règim dictatorial de Franco. Entre els seus llibres més destacats figuren Federico García Lorca, La vida desaforada de Salvador Dalí, Lleuger d'equipatge. La vida d'Antonio Machado, Lorca i el món gai, Luis Buñuel. La forja d'un cineasta universal, 1900-1938, Els últims camins d'Antonio Machado. De Collioure a Sevilla, o la novel·la La berlina de Prim.

Aquest guardó distingeix a les persones i entitats que hagin destacat en el camp de la creació artística i cultural o hagin prestat notoris serveis en el foment, desenvolupament o difusió de l'art i la cultura o en la conservació del patrimoni artístic.

Laia Palau, Gran Creu del Reial Orde del Mèrit Esportiu

La capitana de l'Spar Girona, Laia Palau, internacional absoluta durant 19 anys, rebrà la Gran Creu del Reial Orde del Mèrit Esportiu després que el Consell de Ministres, a proposta del ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, aprovés aquest dimarts la seva concessió. Palau (Barcelona, 1979) serà condecorada amb el reconeixement més gran de l'Estat en el qual a esport es refereix com a premi a la seva carrera i per haver estat una «figura distingida en matèria de la pràctica de l'esport». L'excapitana del combinat espanyol, que milita actualment a les files de l'Spar Girona, va anunciar el mes de novembre passat la seva retirada de la selecció espanyola de bàsquet, a la qual va capitanejar durant set anys (2014-2021).