«Ser escriptor vol dir mirar el món a través de les paraules i, per tant, vol dir també una manera de ser i de viure en aquest món». La frase de Miquel Martín i Serra es pot llegir en el text que firma ell mateix en el memoràndum, com a guanyador del 18è premi de narrativa Maria Àngels Anglada per la seva novel·la La drecera (Edicions del Periscopi).

El jurat va valorar, del seu relat, «la capacitat de mostrar una realitat de l'Empordà que ja s'ha perdut amb la mirada d'un adolescent que veu com el món canvia ràpidament al seu voltant». Miquel Martín i Serra afirma que el premi és, per a ell, «com una baula» que l'uneix a Maria Àngels Anglada i que l'estimula a créixer i perseverar com a escriptor. «Maria Àngels Anglada va picar molta pedra i va fer resplendir la llengua. Combrego amb el seu amor per la bellesa i per la natura, amb la recerca de les arrels i amb deixar constància d'un món que es perd o que ens deixem perdre. M'identifico amb aquella prosa nítida, serena, lluminosa i sòbria, amb la seva mirada poètica, contemplativa i minuciosa de la realitat». Paraules de l'autor de La drecera, del seu discurs que ha titulat Des de l'altra banda.