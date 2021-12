El Govern de la Generalitat ha anunciat noves mesures per frenar l’increment de contagis actual, causat pel ràpid creixement de la variant òmicron del virus de la Covid-19. Les mesures restringeixen al 70% l’aforament dels teatres, cinemes, auditoris, circs amb carpa i espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, quan es desenvolupin en espais tancats. Aquestes mesures entraran en vigor la nit de dijous a divendres i tenen una vigència prevista de 15 dies. Des d’un primer moment, el Departament, encapçalat per la consellera Natàlia Garriga, s’ha posat en contacte amb agents del sector per tal de conèixer la realitat de cada àmbit. A continuació trobareu la llista de preguntes i respostes que ha fet pública la Generalitat sobre els dubtes més freqüents de les mesures aprovades pel Procicat:

Quines són les mesures generals que cal aplicar al sector cultural?

Totes les persones i entitats que participin en actes culturals de qualsevol mena o que en siguin organitzadores han de prendre mesures personals i col·lectives per evitar la transmissió del virus. Entre aquestes mesures destaquen la higiene de mans i respiratòria, la preferència per espais a l’aire lliure o en espais correctament ventilats i la distància de seguretat d’1,5 metres, entre no convivents. A més de les mesures organitzatives necessàries per part dels titulars de l’activitat per minimitzar estades en interiors i facilitar la mobilitat sense aglomeracions. També es troben limitades les trobades familiars o socials, tant en l'àmbit públic com privat, que superin el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

Hi ha restriccions d’horaris?

Sí. L’horari d’obertura al públic de les activitats culturals en cap cas pot superar les 00.30h. Es disposarà de 30 minuts addicionals per al desallotjament.

Com m’afecten aquestes restriccions per tornar a casa?

En els municipis on s'ha declarat el toc de queda, les restriccions de mobilitat nocturna, entre les 01.00 h. i les 06.00 h., exclouen els desplaçaments que comportin el retorn al domicili des de les activitats culturals. De manera que si es torna d’una activitat cultural permesa, es pot excedir aquest horari amb el marge de temps raonable per desplaçar-se des de l’equipament al domicili. En tot cas, caldrà portar degudament emplenat el certificat autoresponsable corresponent que es pot trobar al web del Departament d’Interior.

És obligatori l’ús de la mascareta?

La mascareta continua essent un element essencial en la lluita contra la COVID-19. L’ús de la mascareta és obligatori en tots els actes culturals que es duguin a terme en espais tancats, i també en aquells que es facin en espais a l’aire lliure o a la via pública. En els espais de restauració, l’ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix. També cal mantenir les mesures d’higiene i les de ventilació dels espais interiors, amb les condicions establertes a la Resolució.

Quines restriccions hi ha en l’àmbit de les arts escèniques i musicals?

Atès el risc molt alt de contagi, cal tornar a restringir els aforaments al 70% als teatres, cinemes, auditoris, circs amb carpa i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, quan es desenvolupin en espais tancats. En tot cas, i tant per les activitats desenvolupades a l’aire lliure com en espais tancats, els assistents han d’estar asseguts. S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació i s’han d’establir mesures organitzatives per evitar aglomeracions.

I pel que fa als espais que combinen música i restauració?

Les sales de concerts, cafès teatre, cafès concerts i restaurants musicals estan subjectes als límits d’aforament que preveu la normativa per als establiments de restauració, 50% si són interiors i 100% si són a l’aire lliure. Caldrà presentar el certificat COVID a les sales de concerts, cafès teatre, cafès concerts i restaurants musicals, en espais interiors on es permet el consum d’aliments. En tot cas, el públic assistent a aquestes activitats ha d’estar assegut, i no està permès habilitar pistes o zones de ball. Cal mantenir la distància d’1,5 metres entre taules i grups màxim de 10 persones.

Es permet ballar en concerts?

No es permet públic dret ni ball en cap mena d’actuació musical de cap gènere.

Hi ha restriccions per a altres equipaments culturals?

La Resolució no estableix restriccions específiques per als museus, les biblioteques, els arxius, les galeries d’art i la resta d’equipaments culturals. Això vol dir que cal aplicar les mesures de caràcter general relatives als grups (10 persones), les mesures organitzatives per evitar aglomeracions, les de distància (1,5 metres) sempre que sigui possible i les d’higiene en persones (mascareta, gel) i espais (ventilació interior, etc.). Les llibreries i les botigues de discos, declarats establiments essencials, mantenen el 100% d’aforament i han d’aplicar les mesures generals d’higiene, de distància interpersonal d’1,5 m sempre que sigui possible, de ventilació dels espais i organitzatives per evitar aglomeracions.

Serà necessari presentar el certificat Covid?

En general no cal presentar el certificat Covid per a assistir a les activitats culturals. Només caldrà presentar-lo en els espais de restauració vinculats a les activitats culturals, i a les sales de concerts, cafès teatre, cafès concerts i restaurants musicals, situats a l’interior on es permet el consum d’aliments. En tot cas, el públic assistent a aquestes activitats ha d’estar assegut, i no està permès habilitar pistes o zones de ball. Cal mantenir la distància d'1,5 metres entre taules i grups màxim de 10 persones.

Hi ha limitacions al nombre de persones en grups?

Sí, es limiten les activitats a grups de 10 persones, per exemple, en visites guiades a monuments o activitats als museus, etc. Caldrà extremar les mesures higièniques i organitzatives en el cas que no es puguin mantenir les distàncies. No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral (companyies de teatre, orquestres, etc), ni aquelles activitats objecte de regulació en la Resolució en què aquesta limitació del nombre de persones no s'estableix específicament, que se subjecten a les condicions d'aforament que es determinin o al pla sectorial corresponent o altre document regulatori específic. Resta prohibida la presència de persones amb símptomes Covid o que han d’estar en quarantena o aïllades.

Es poden obrir els serveis de restauració vinculats als equipaments culturals?

Sí, quan aquests estiguin segregats de les activitats culturals. Aquests espais han de complir les condicions establertes a la normativa per al sector de la restauració. Caldrà la presentació del certificat COVID per accedir-hi.

Com afecten les noves mesures a la cultura popular?

Les activitats de cultura popular tampoc estan sotmeses a limitacions d’aforaments per la qual cosa hauran de complir les condicions generals establertes. Això vol dir que cal aplicar les restriccions generals relatives als grups (10 persones), les mesures organitzatives per evitar aglomeracions, les de distància entre grups (1,5 metres) sempre que sigui possible i les d’higiene en persones (mascareta, gel, etc.) i espais (ventilació en espais interiors, etc.) En totes les activitats en espais interiors i en les que es facin a l’exterior caldrà utilitzar mascareta.

Com afecten les restriccions a les activitats formatives?

En totes aquelles activitats formatives no reglades, com ara els cursos de català o occità per a adults, es recomana la formació per mitjans telemàtics. Quan la formació sigui presencial, caldrà extremar les mesures d’higiene i prevenció.

Quines altres mesures personals cal prendre?

És responsabilitat de cadascú mantenir les mesures de protecció individual d’higiene de mans i respiratòria, la distància d’1,5 metres sempre que sigui possible i no es formi part d’una bombolla de convivència, la preferència per espais a l’aire lliure o ben ventilats i evitar les aglomeracions.

I els organitzadors de les activitats, quines altres mesures han de prendre?

Han de prendre mesures organitzatives per evitar les aglomeracions i agilitar la mobilitat i mantenir, en la mesura del possible les distàncies entre grups, vetllar per una bona ventilació i per la neteja i desinfecció dels espais i especialment de les superfícies on hi pugui haver contacte de persones. A més, han d’informar el públic de les mesures i vetllar pel seu compliment, com ara l’ús de la mascareta, els circuits d’accés, etc.

Es podran fer cavalcades de Reis i activitats de Nadal?

Sí. Com en la resta d’activitats culturals, tant en les cavalcades com en les activitats de Nadal és responsabilitat dels organitzadors i del públic assistent evitar les aglomeracions, i és obligatori l’ús de la mascareta tant del públic assistent com dels participants en interior i exterior. Pel que fa a les activitats de Nadal assimilades a les arts escèniques (funcions de pastorets, pessebres vivents, etc), si es desenvolupen a l’interior, no es pot superar el límit d’aforament del 70%. Tant si són a l’interior com a l’exterior el públic ha d’estar assegut, i cal mantenir la distància d’1,5 metres sempre que sigui possible i les persones no formin bombolla de convivència. En el cas que el format de les activitats sigui estàtic (exposicions de pessebres, etc) amb circulació del públic, els grups de visitants no podran excedir les 10 persones i la distància entre grups haurà de ser d’1,5 metres.

Quines recomanacions podem seguir per a la celebració de la festa dels reis?

Poden distingir-se dues modalitats de festes dels reis: o bé estàtics, amb l’escenificació de quadres i representacions en un lloc i espai delimitat; o bé en moviment, en forma de desfilada itinerant per un recorregut delimitat. En el cas dels espectacles estàtics, es recomana establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per tal d’evitar aglomeracions; sempre que sigui possible, s’han d’establir punts d’accés i sortida diferenciats; senyalització horitzontal dels itineraris i priorització dels circuits de sentit únic; que l’obertura d’accessos es realitzi amb l’antelació suficient per permetre un accés escalonat. Si és necessari, es poden establir franges horàries d’accés. En el cas dels espectacles en moviment, es recomana ampliar el recorregut per facilitar la distribució del públic assistent, i evitar fer el recorregut en carrers estrets i afavorir els carrers amples i esponjats.

Què passarà si s’han comprat entrades anticipades per assistir a un espectacle?

Si s’ha superat el 70% de l’aforament en venda anticipada, els organitzadors hauran de prendre mesures i oferir als clients canviar el dia reservat, si és possible, o retornar l’import de les entrades.

Es preveuen ajuts per compensar les pèrdues que puguin ocasionar les noves restriccions?

En les pròximes setmanes el Departament de Cultura obrirà noves convocatòries.