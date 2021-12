La presència dels musulmans durant segles a la península Ibèrica va produir una barreja de cultures i una importació de tradicions, paraules, aliments, objectes àrabs, un d’ells va ser el torró. L’origen d’aquestes postres tradicionals data del segle XI, que és el primer cop que apareix esmentat en un text. Aquest tradicional menjar nadalenc es va començar a popularitzar per tota Espanya i Itàlia. Al segle XV neix la versió espanyola del torró. El torró d’Alacant o el de Xixona van començar a estar presents a totes les taules de Nadal, almenys entre els sectors més acomodats de la societat.

El pas dels segles ha provocat innovacions en els ingredients amb què s’elabora aquestes populars postres, com és el torró de xocolata, de fruits secs, fruites confinades, entre d’altres.

La parada de Torrons Fèlix d’Agramunt ubicada a la Rambla de Figueres, i abans a la plaça de l’Ajuntament, des de fa 20 anys, prové dels tradicionals i també més innovadors torrons d’autor als figuerencs. Uns clients locals i fixes que opten majoritàriament per les opcions més clàssiques, com el torró dur, el de rovell i el tou. Encara que els més innovadors van agradant cada cop més a mesura que la gent els va coneixent i introduint-los a les compres de torrons de Nadal.

Un grup d’amics xòfers figuerencs explica que el de xocolata és el que més els hi agrada. En Jordi Julià, de 48 anys: «El de xocolata amb ametlles és el meu preferit, perquè és el que sempre teníem a casa dels pares. M’agrada molt i no m’afalaga». Afegeix que els de Joan Verdú Sirvent, ubicats al carrer Monturiol, són els millors. En Jordi Moratlla, de 45 anys, no li és igual la marca, mentre sigui de xocolata. Al contrari que en Byron Salguero, de 44 anys, prefereix el de Suchard.

Al contrari, la Paquita Dalmau, de 76 anys, prefereix el d’Alacant: «perquè és cruixent i no massa dolç».

La xocolata triomfa a tots llocs, també als torrons de les taules de Nadal, però sense deixar de banda als més clàssics que mai falten a les sobretaules que s’acompanyen de pessics de torrons.