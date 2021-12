Els Pastorets de Figueres han practicat la inversió de gènere per un dia. En la funció del 9 de gener, la darrera de l’agenda d’actuacions d’aquest Nadal, tots els personatges principals estaran interpretats per dones i per nenes. No es tracta d’una funció només de dones, sinó de tot l’elenc teatral, però sí que les veus rellevants del repartiment seran, aquest cop, femenines.

El primer Nadal dels pastors és un muntatge tradicional i folklòric que va escriure mossèn Rossend Fortunet en un moment en què les dones ni tan sols tenien la possibilitat d’actuar. Per tant, l’autor va crear l’obra pensant només en homes. Aquesta sarsuela en tres actes es va estrenar el Nadal de 1923, al desaparegut local de l’Odeón, i ara ja forma part de la tradició de Figueres, sobretot des que l’Ajuntament la va nomenar Bé d’Interès Cultural Local. Tot i aquest arrelament a la tradició, any rere anys els seus responsables han buscat la manera d’innovar preservant l’autenticitat del relat teatral. «Mai hem intentat canviar el text, perquè Els Pastorets ens agraden com estan. La innovació té més a veure amb els personatges, amb la posada en escena o amb els vestuaris», explica la presidenta de la junta de l’Associació dels Pastorets de Figueres, Laia Alsina.

Pel que fa a la idea de posar la veu femenina als papers protagonistes de l’obra, el treball d’adaptació del text ha tingut el seu punt de complexitat, si es té en compte que s’ha hagut de reescriure el guió. «Els primers assajos eren divertits perquè el text masculí el tenim tots molt après, de tants anys d’escoltar-lo. Per a les dones, ha estat tot un aprenentatge», ha comentat.

Com es viuen Els Pastorets

Marta Carreras és una de les actrius i assegura que no veu el Nadal sense fer els Pastorets. «Vaig començar amb els meus nens i fa uns quatre anys que m’hi vaig ficar jo», anota. Gemma Gumbau s’estrena com a alcadessa Garrofa. «L’experiència és molt maca, certament», diu ella, que a l’escenari mantindrà un diàleg amb la secretària Pallanga, que interpreta Anna Sánchez. «Per a mi, i per a molts de nosaltres, un Nadal sense Pastorets no és Nadal. Jo vaig començar amb el meu fill i, mica en mica, m’hi vaig anar ficant», somriu Anna Sánchez. Núria Parnau Foraster té 27 anys i està a la companyia des dels 12. És una de les dones que també té un paper destacat a l’obra i, per a ella, fer pastorets és una part de la seva vida: «Jo sempre dic que, per Nadal, tinc dues famílies. Els matins, en els dies més assenyalats, estic amb la meva família de sang i, a les tardes, vaig amb la meva família pastoril».

Destacar que en les representacions d’aquest any, s’ha incorporat una escena d’àngels que fa molts anys que s’havia suprimit. Té una durada de quatre minuts.

Quatre funcions, des del 26 de desembre, al Patronat de la Catequística de Figueres

El Primer Nadal dels Pastors, de mossèn Rossend Fortunet, s’escenifica a La Cate de Figueres en quatre funcions aquestes festes: el diumenge 26 de desembre, a les 6 de la tarda; i tres dies del mes de gener: el 2, a les 6; el 8; a les 8 del vespre, i el 9, que és el dia de les dones, a les 6 de la tarda. Els seus actors i les seves actrius, en les diferents seccions, de pastors, dimonis i àngels, assagen des de fa mesos per oferir un espectacle brillant. També participen en la posada en escena, el grup Estem d’Acords, com a encarregat de la part de cant, i l’Orquestra Versatile, que ja és habitual en l’apartat musical instrumental.

Els responsables i els intèrprets d’Els Pastorets de Figueres es mostren il·lusionats especialment per la proposta teatral d’aquest Nadal, després que l’any passat es van veure obligats a suspendre les actuacions a causa de la pandèmia de coronavirus. De fet, s’ha previst que abans de cada representació, tothom es faci un test d’antígens per garantir la seguretat sanitària de les persones que es reuneixen a l’escenari.

Entre les variants que s’han incorporat aquest cop, a més de donar el protagonisme a les dones i d’incorporar una escena novedosa d’àngels, destaca que tots els dies de funció actuarà una nena en el paper de Garrofet, per tant, hi haurà la Garrofeta.