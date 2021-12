Els gironins Sopa de Cabra han rebut aquest divendres el triple disc de platí per les 130.000 còpies físiques venudes del disc 'Ben endins', que el certifica com el disc de pop rock en català més venut. Sopa de Cabra rebia el reconeixement en el marc del programa 'És nadal al món' de RAC1, i de mans de Salvador Escribà, director de Salseta Discos. El passat 10 de maig, dia en què se celebraven 30 anys de la publicació del 'Ben endins', Sopa de Cabra va començar a anunciar els actes que formarien part d’aquest aniversari com una llarga gira que s'allargarà fins al novembre de l’any vinent. De fet, Sopa de Cabra va anunciar un gran final de festa d’aquest aniversari al Palau Sant Jordi el 26 de novembre de 2022.

En el marc d'aquesta celebració, el grup va publicar dues noves versions col·lectives dels seus clàssics 'Si et quedes amb mi' amb Santi Balmes, Suu, Alguer Miquel, Judit Neddermann, Joan Dausà i Beth, i 'El boig de la ciutat' amb Álvaro Soler, Alfred García i Ramon Mirabet. Sopa de Cabra va publicar també el 3 de desembre una edició especial i limitada en format de triple vinil i doble cedé que incloïa sis noves cançons enregistrades al mític concert de Zeleste, que va entrar directe al #46 de la Llista dels discos més venuts de l’estat espanyol. Sopa de Cabra va anunciar un gran final de festa d’aquest aniversari al Palau Sant Jordi el 26 de novembre de 2022. Els gironins tornaran al Palau Sant Jordi onze anys després de la seva darrera actuació en aquest espai. Després del concert, el grup farà una aturada indefinida per tal de poder preparar noves cançons. El disc 'Ben endins' va ser enregistrat en directe a la Sala Zeleste, actualment Sala Razzmatazz, de Barcelona el 21 i 22 de febrer del 1991 i va ser publicat el 10 de maig del mateix any. A part de les cançons enregistrades en directe, aquest treball també incloïa 5 cançons inèdites d’estudi. En total, un doble LP de 19 cançons amb temes tan emblemàtics com 'Si et quedes amb mi', 'El boig de la ciutat', 'L’Empordà' o 'Mai trobaràs'.