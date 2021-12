El 'bo cultural jove' per als espanyols que arriben a la majoria d'edat el 2022 reservarà 100 euros (de 400) a la compra de continguts digitals, inclosa la subscripció a diaris i revistes. La mesura contribuirà així a estimular la lectura, ha confirmat aquest dijous el Ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, en la presentació del Pla de Foment de la Lectura 2021-2024. El bo cultural no s'aplicarà fins a mitjan any, tot i que els pressupostos generals de l'Estat entrin en vigor abans, ha dit Iceta, i tindrà una vigència de 365 dies. Els 100 euros en continguts digitals són tan sols una de les mesures del Pla, un marc de propostes acordat amb el sector del llibre que vol elevar els índex de lectura a Espanya més enllà del 68’8% actual.

Segons ha detallat Iceta aquest dijous, dels 400 euros del bo cultural jove se'n podran gastar 100 en consum digital. Aquests no es podran gastar íntegrament en plataformes digitals, una manera d'estimular altres tipus de consums més relacionats amb la lectura, com la subscripció a diaris i revistes. El Pla de Foment de Lectura 2021-2024 és un marc d'actuacions i de propòsits encaminats a elevar els índex de lectura a tot l'Estat, garantir l'accés a la lectura en condicions d'igualtat, millorar la comprensió lectora i, també, reflexionar sobre la nova dimensió i els límits del concepte de lectura en els contextos comunicatius actuals com Internet i les xarxes socials. El repte més ambiciós és el de mantenir i consolidar la tendència a l'alça dels hàbits lectors a Espanya des del 2010 i que ara se situa en el 68,8% de la població. El repte és sumar-hi el 30% llarg de ciutadans que encara no llegeixen. Tot i que ha d'entrar en vigor l'1 de gener del 2022, el Pla es començarà a implementar quan el govern espanyol "comenci a disposar" de les inversions previstes en els pressupostos generals de l'Estat. El pla s'ha presentat a Madrid aquest dijous de la mà del ministre del ram, acompanyat per la directora general del Llibre i Foment de la Lectura, María José Gálvez, i del president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i president del Gremi d'Editors de Catalunya, Patrici Tixis.