La placeta de la Residència Can Marly de Llançà és l’escenari que aixopluga una iniciativa nadalenca molt especial. Es tracta de l’arbre dels desitjos, una activitat que es fa per primer cop al poble i que resta oberta tant a infants com a adults. Les regidores de Cultura, Sònia Sarola, i de Joventut, Elsa Rodríguez, expliquen que la dinàmica és molt senzilla: només cal descarregar-se unes plantilles de boles de Nadal -també se’n faciliten a la Casa de Cultura-, escriure-hi un desig i, més tard, penjar-lo en un dels avets escollits. La proposta va iniciar-se dissabte passat i s’allarga totes les tardes fins a finals d’any.

L’arbre dels desitjos és una de les activitats que s’impulsen per aquestes dates a Llançà però també n’hi d’altres com el parc de Nadal al pavelló d’esports que l’any passat no es va poder fer per la pandèmia. Sarola comenta que estan pendent en tot moment de la normativa del Procicat però, d’entrada, la mainada podrà entretenir-se amb inflables, tallers i teatre. Comença el dilluns 27 de desembre i continua el 28, 29 i 30, matí i tarda. L’entrada per cada infant és de 3 euros, però si s’agafa un abonament pels quatre dies en costa 10.

Una visita obligada aquests dies és a l’església i a la capella del Port on s’exhibeixen pessebres, alguns arribats d’arreu del món. La iniciativa la impulsen els Amics de la Parròquia. Una altra proposta nova, nascuda des de l’Àrea de Benestar Social, és l’àpat de Nadal a Can Marly per persones que el 25 de desembre passin soles aquesta jornada. Tot i que han rebut algunes trucades per informar-se, no hi ha cap confirmació encara. Sarola creu que potser l’augment dels casos de Covid tira enrere, ja que ja ho han copsat en altres actes anteriors. De fet, ells mateixos han acabat anul·lant les quines que s’havien de fer. Per altra banda, el 31 de desembre repeteix l’autobús, d’anada i tornada, per dur joves a les discoteques d’Empuriabrava, una iniciativa que altres anys ja havia tingut molt bona acollida.