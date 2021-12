Ben Harper & The Innocent Criminals s'uneix a Oques Grasses i a Earth, Wind & Fire Al McKay Expirience com a artista confirmat per l'edició especial del quinzè aniversari del festival Sons del Món de Roses.

Ben Harper, referent del rock-folk americà, actuarà al Sons del Món de Roses el dia 23 de juliol acompanyat de The Innocent Criminals. Des del seu primer disc, Welcome To The Cruel World, que va veure la llum l’any 94, Harper ha publicat una gran col·lecció de discos d’estudi carregats d’èxits que sonen a folk americà, blues, rock i soul. Els elogis de la crítica i nombroses gires internacionals amb les entrades exhaurides han projectat Ben Harper com unes autèntica estrella global. Les entrades pel concert surten a la venda demà dia 21 a les deu del matí a la web del festival, www.sonsdelmon.cat. Al festival, un dels festivals d'estiu més consolidats de la Costa Brava, acollirà un dels deu concerts d'Oques Grasses, que celebra el seu desè aniversari amb una gira per tot Catalunya. Al McKay, guitarrista i compositor dels Earth, Wind & Fire, porta a Roses un concert amb grans noms del gènere, per rememorar els grans hits de la icònica banda de música disco, funk, soul i jazz dels 70. El festival Sons del Món se celebrarà un any més a la Ciutadella de Roses. Tal com informa l'organització del mateix festival, "properament" s'anunciaran més artistes confirmats.