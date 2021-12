El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat els primers artistes confirmats per al 2022, quan el certamen celebrarà la seva 60a edició. Entre els confirmats, hi ha Jamie Cullum, Kings of Convenience i Nathy Peluso, També hi actuaran la brasilera Marisa Monte, Leon Bridges i acollirà les gires de comiat de Serrat i els britànics Simple Minds. Sopa de Cabra, Nil Moliner i Kool & The Gang són els altres noms confirmats. El festival assegura que el de l'any que ve serà un aniversari "molt especial" i amb una programació "espectacular" perquè "ningú es perdi aquesta gran festa". Totes les actuacions anunciades es faran al Guíxols Arena i les entrades es posaran a la venda aquest dimarts a les dotze del migdia.