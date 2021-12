El cantautor Joan Manuel Serrat ha anunciat aquest dilluns noves dates a la gira de comiat El vici de cantar 1965-2022. Serrat actuarà a Múrcia (segona data), Màlaga, La Corunya, el Festival Castell de Peralada, Tío Pepe Festival, Alacant (segona data), Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Festival Arts d'Estiu de Pineda, Tarragona, Sevilla (segona data), Pamplona (segona data), Granada (segona data), Saragossa (segona data) i Madrid (tercera data).

L'última gira de Serrat arrencarà l'abril del 2022 al Beacon Theatre de Nova York, per després recalar a Sud-amèrica i finalment tornar a Espanya per a l'època estival, on oferirà el primer concert el 7 de juny a Múrcia.