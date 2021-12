Passió, elegància i poesia es van fusionar a l'estrena de l'obra 'Federico en casa de Frasquita', una peca inèdita de la dramaturga i directora teatral María León Bolívar, de l'Armentera. La posada en escena, duta a terme al centre cívic de Sant Pere Pescador aquest passat cap de setmana, va servir també d'estrena en majúscules d'una nova companyia empordanesa, La Gamberra Teatre. Els sis actors protagonistes -cinc actrius i un actor- van donar vida a alguns personatges de les obres de Lorca i al mateix poeta que anava revivint passatges de la seva pròpia existència i la seva malaguanyada mort. La veu poètica d'un dels grans escriptors del segle XX va ressonar amb força i va evidenciar com d'actual i punyent encara ressona avui en dia el seu missatge. La gran acollida que va tenir l'estrena entre el públic, que va esgotar les entrades per les tres sessions programades, anima als integrants de la companyia a fer moure el muntatge per altres escenaris.