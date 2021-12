Els heures del dancehall en català. Aquesta és la denominació que està rebent la unió entre Oriol Pujadas Vilavella (Castelló d’Empúries, 24/11/1993), àlies Cookah P, i el grup de productors mataronins Boom Boom Fighters, format per Joan Fité, àlies Juan Galan, i Tomàs Sánchez, àlies Dubmas 57. Fa unes setmanes, aquesta col·laboració que va començar durant la pandèmia ha cristal·litzat en l’àlbum Family Things, un recull de set cançons amb la intenció de treure la pols als sons del dancehall clàssic i remasteritzar-los en català, amb una tonalitat de frescor i modernitat per a un públic que no para de créixer arreu del territori. Al voltant de la cultura jamaicana i el culte al Sound System, els autors expliquen des de l’estudi de gravació a Girona com aquest àlbum representa l’inici d’una aventura, el començament d’alguna cosa, encara sense poder determinar del tot, però que consta del seu caràcter personal, íntim i familiar. L’inici d’una festa que tot just acaba de començar, on la música la posen ells.

«Ens vam conèixer poc abans de la pandèmia i vam començar a treballar junts durant el confinament, ens vam trobar i vam fer el primer tema. A partir d’aquí tot va ser molt senzill, sortia ràpid, sortia fresc», explica Fité en veu dels productors. De fet, reconeixen que van començar a gravar que encara no es coneixien personalment, durant el confinament, on van començar a treballar conjuntament. Una unió entre artistes del maresme i el cantant altempordanès que va teixir una relació sana i que va més enllà de la seva música conjunta. «Al final vam teixir una relació sana, no una cosa impersonal. Aquest àlbum ens ha fet amics, ens ha unit», explica Pujadas.

«Jo no sé si buscava gaire res amb aquest àlbum, més enllà de treballar junts», recorda Fité, en la mateixa línia que Pujadas. «Tothom ens demanava treure alguna cosa plegats», explica. L’àlbum és gairebé en essència un recopilatori de ritmes clàssics del reggae, una aposta assegurada que va cloure amb ritmes i sons d’aquest gènere popular de la dècada dels noranta amb acord major; era el que donava més joc, era l’estil més genuí en un panorama musical on predomina la música jamaicana amb acord menor. Tot aquest procés amb el català com a signe distintiu i reivindicatiu, en la fusió d’una cultura originaria a més de deu mil quilòmetres de distància, amb el signe de la denominació d’origen catalana. «D’alguna manera volem representar el dancehall i la seva essència aquí, amb una música que atrapi a la gent. Si vas al Masnou, Vilanova i altres punts de Catalunya, la gent coneix molt aquest estil de música i la seva actualitat, però depèn molt del poble o la ciutat. O potser només hi ha DJs, i no cantants. Nosaltres volem ajuntar-ho tot, està creixent molt la cultura del dub i el reggae, tothom s’està fent un Sound System», explica Pujadas, deixant entreveure la voluntat de democratitzar el gènere dancehall al territori a través del català. «Penso que la cultura Sound System és única. És a dir, quan passa alguna cosa, passa en el moment i amb aquell equip i prou, no ho pots repetir o reproduir en una discoteca, per exemple», assegura Fité.

Coses de família

L’inici d’una gran aventura és el background de Family Things, una obra que es va concebre en una setmana intensa de gravació a Girona. Assegurant que hi va haver somriures i llàgrimes durant aquells dies, el resultat és un àlbum amb coherència des del seu inici fins al final, ja que es va gravar seguit, sense interrupcions, en uns dies que van acabar de forjar una primerenca relació entre els productors i el castelloní per deixar entreveure un camí obert per a nous treballs conjunts. «El color de l’àlbum, el color de la música, la màgia d’estar junts aquells dies a l’estudi. No sabria explicar quina és l’essència del disc, més enllà que hem començat una cosa nova i tenim ganes de passar-ho bé», assegura Fité.

«La cançó Best Friend Gone és la més personal. Està dedicada a dos amics que ja no hi són, i per mi va ser força íntima. Quan vaig escoltar la instrumental vaig pensar que era aquesta i feia temps que pensava que havia de fer alguna cosa per ells», explica Pujadas. De fet, la seva germana va participar en els cors d’aquesta cançó, una circumstància habitual en el desenvolupament d’aquest àlbum que busca, també, representar precisament les coses de família, en el sentit més ampli i retrospectiu del concepte per a fer referència a la relació de sang i als amics. «Va ser l’única cançó que recordo que no va acabar amb una gran festa o crits d’alegria. Ens vam quedar tots en silenci per escoltar-la i va ser molt bonic», recorda Pujadas. «La màgia va ser aquesta, va sortir al moment i ens va fer plorar a tots. Penso que és de les coses més complicades, no es pot planificar, només passa», afegeix Fité.

La rebuda d’aquest inici d’aventura sembla que ha traspassat l’àmbit familiar de l’àlbum, amb sessions adaptades per a festes d’arreu del territori català, però, també, per a gent de Galícia o França. En aquests moments continua la festa, ja que Cookah P i Boom Boom Fighters estan treballant en els directes de Sound System que estan previstos a partir de l’abril del 2022. Una segona part de l’aventura després d’aquest Family Things que tot just comença a sonar.

Cookah P Oriol Pujadas Vilavella, el castelloní que va adoptar la cultura jamaicana

Amb 28 anys, el castelloní és un dels habituals en el moviment de música reggae de l’Alt Empordà. Havent visitat Jamaica, Kingston i Negril per impregnar-se de la seva cultura des de les arrels, Pujadas acaba de publicar el seu primer àlbum juntament amb Boom Boom Fighters. Ara, es troba preparant les actuacions que començaran a rodar a partir de l’abril del 2022 arreu del territori en directe.