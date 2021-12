El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries ha participat enguany en una prova pilot d’una aplicació del Projecte Patrimoni i Realitat Augmentada de la Universitat de Girona. Des del museu s’ha col·laborat durant aquest any en els treballs d’elaboració i desenvolupament de la prova pilot de l’app Motiv-ARCHE, en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Campus de Patrimoni Natural i Cultural i del Campus de Turisme de la Universitat de Girona, que actualment encara està en fase de desenvolupament i que finalitzarà durant l’any 2022.

El grup de recerca de “Comunicacions i Sistemes Distribuïts (BCDS)” de la Universitat de Girona està treballant en la creació d’una aplicació anomenada “Motiv-ARCHE”, que consisteix en una eina per ampliar la informació de cada element patrimonial. Funciona amb geoposició o amb identificació d’imatge i facilita a l’usuari continguts en diferents formats (vídeos, imatges, models 3d, audioguies, audiodescripció per a persones cegues, etc.). Els usuaris podran penjar a l’app les creacions, comentaris, fotografies, o qualsevol altre contingut sobre aquell element en si, facilitant la democratització cultural i el diàleg.

L’objectiu d’aquesta aplicació és facilitar als gestors patrimonials la creació de continguts i de recursos educatius, així com també esdevenir una eina de comunicació i interacció amb els mateixos usuaris, a través de la co-creació de continguts, tot fent servir tecnologies immersives com la Realitat Augmentada adaptades a les preferències, necessitats i característiques dels visitants.

El projecte “PECT Costa Brava Pirineu de Girona: Natura, cultura i intel·ligència en xarxa” es el 2018 amb la finalitat de millorar les destinacions turístiques de la Costa Brava i el Pirineu de Girona amb la introducció de l’ús de les TIC. Dins d’aquest projecte s’han proposat fer unes proves pilot de l’ús d'aquesta aplicació, per analitzar el desenvolupament d’itineraris culturals a través de l’ús de l’aplicació en dos espais de la província de Girona: el Parc Natural del Cap de Creus (el paratge de Tudela i el Monestir de Sant Pere de Rodes) i el Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries.

En el cas del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries, gràcies a la col·laboració amb Jordi Canet, director del museu, s’ha pogut accedir als 10 elements més importants de la col·lecció museística. A través de l’aplicació, es podrà accedir a una àmplia varietat de continguts que permetran descobrir a fons el llegat medieval que ha perdurat al llarg dels segles. A més a més, a l’aplicació també s’han inclòs cinc dels espais patrimonials d’època medieval més destacats de la vila.