Les arts escèniques i musicals de l’Ajuntament de Figueres, ha presentat la programació per als mesos de gener a maig de 2022, que compta amb una seixantena de propostes, inclou tant les activitats impulsades des del propi ajuntament com les organitzades per entitats i privats. El regidor de cultura, Alfons Martínez, valora aquesta programació de manera positiva, "és una programació diversa de qualitat i unificada. A l’alçada d’una ciutat cultural com Figueres i on tots els públics hi tenen el seu espai”, afegeix.

Música: Rodrigo Cuevas, Sílvia Pérez, María Peláe i Tarta Relena

La programació musical destaca per la varietat de les propostes, passant aquests mesos pel Teatre Municipal el Jardí l’asturià Rodrigo Cuevas, un dels artistes més inclassificables del moment que donarà el tret de sortida a la temporada amb el seu Trópico de Covadonga, que mescla el sons més tradicionals amb els electrònics (15 gener); Sílvia Pérez Cruz amb Farsa (Génere imposible), acompanyada d’una banda de músics de primer nivell (10 abril); i l’emergent cantautora malaguenya María Peláe, participant de la novena edició del programa televisiu Tu cara me suena i coneguda com la “Lola Flores moderna” (30 abril). La seva música fusiona pop, hip-hop, copla i inflexions aflamencades.

Pel Jardí també passarà la primera producció de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, Trencadís, formada per una trentena de joves intèrprets, d’entre els quals destaca el figuerenc Ivò Jordà (27 febrer); i, impulsat per un promotor privat, el grup Elefantes (28 maig), que farà un repàs pels seus més de 25 anys de trajectòria.

Aquesta temporada l’Ajuntament de Figueres col·labora amb el Cicle 66Butaques de La Cate programant el duet català de cant a capella Tarta Relena, que presenta el seu primer disc de llarga durada Fiat Lux (18 març). El seu repertori va des de músiques de tradició oral fins a cançons d’autor. Dintre del cicle passaran altres noms del panorama alternatiu musical català com Rodrigo Laviña y su combo (21 gener), Ramon Aragall (18 febrer), Iris Deco (22 abril) o Espaldamaceta (22 maig).

Per últim en l’apartat musical, Joventuts Musicals de Figueres ofereix una temporada heterogènia i amb destacada presència femenina amb noms com Carles Turon Font (4 febrer); Ivette Nadal (11 març); Sommeliers (1 abril) i el Cor de Teatre (13 maig).

Teatre: Europa Bull, Mare de sucre, Les irresponsables o 23F

La programació teatral segueix ocupant gran part de la programació. Aquesta temporada es podrà veure el monòleg guanyador de dos Max i dos Butaca Història d’un senglar, amb Joan Carreras, a La Cate (28 gener); 23F. Anatomía de un instante, una obra dirigida per Àlex Rigola a partir del text de Javier Cercas (11 febrer); La vida pornogràfica, escrita pel figuerenc Carles Mallol (19 febrer); Confitura de codony, estrena del nou espectacle la companyia empordanesa La Llarga, que compta amb el suport de l’Ajuntament (4 i 5 març); la comèdia Les irresponsables amb tres reconegudes actrius com són Marta Marco, Cristina Genebat i Nora Navas (13 març); Europa Bull de Jordi Oriol (27 març), reconeguda amb el Premi Quim Masó 2018, un Premi Ciutat de Barcelona 2019, quatre Premis de la Crítica 2019 i set nominacions als Premis Butaca 2020; el darrer espectacle de Guillem Alba i La Marabunta, Jaleiu, per fer passar una bona estona a grans i petits (8 maig); i Mare de sucre, una proposta de Clàudia Cedó protagonitzada per actors amb diversitat funcional que qüestiona el dret a ser mare d’aquests col·lectius més vulnerables (14 de maig).

L’entitat La Cate, per la seva banda, segueix oferint una programació variada amb propostes escèniques de tot tipus, aquest cop incidint en la dona i amb espectacles carregats d’humor: Quasi opera de la companyia Illuminati (23 gener); Cent dies i cent vides, monòleg sobre la vida de l’activista i política Frederica Montseny (6 febrer); Maria i Elena de Taller de Teatre (5 i 6 març); Elles de La Melancòmica (26 març); Mockinpott del Grup de Teatre Increixendo; Màgia i comèdia als ateneus amb el showman Gerard Borrell (30 abril) i Bojos per la pasta d’Inestable Ceretana (22 maig).

La companyia figuerenca Tequatre també estrena nou espectacle portant a escena el text Victòria de Pau Miró (1 al 3 abril).

Dansa i Circ: Irene Chavarría, el Ballet de Barcelona i el circ contemporani de La Barque Acide

Pel que fa a la dansa i el circ, la primera proposta serà amb la companyia francesa La Barque Acide, en el marc del programa europeu Travesía, que presenta The end is nigh (30 gener), un espectacle circ contemporani amb nou artistes a l’escenari provinent de vuit països diferents.

La dansa espanyola tindrà el seu racó aquesta temporada amb una proposta de la ballarina figuerenca Irene Chavarría, que presenta el seu espectacle Sub(v)ida amb una base musical flamenca i moviments actuals (25 març).

La clàssica tampoc faltarà amb el retorn del Ballet de Barcelona que presenta una doble proposta que barreja clàssica i contemporània amb El llac dels cignes (2n acte) & Tongues (29 abril). També el mes de febrer, impulsat per un promotor privat, el Teatre el Jardí serà l’escenari de La bella dorment interpretada pel Russian Classical Ballet (5 febrer)

Familiars: Klaa, La motxilla de l’Ada, Zum-Zum Teatre o El Pot Petit

Per acabar, en l’apartat familiar es presenten propostes de tots els gèneres i edats, començant el 16 de gener amb una proposta de la companyia Inspira Teatre per a nadons d’entre 0 i 5 anys: Klaa, la teva cançó (16 gener).

La segueix La motxilla de l’Ada de Teatre al detall (13 febrer), un espectacle que parla de la identitat de gènere a partir de la història d’un nen que vol ser una nena; la darrera proposta d’El Pot Petit (9 març) i de Zum-Zum Teatre, Soc una nou (24 abril) i l’espectacle de dansa Terra amb Silver Drops (15 maig).

Aquesta temporada, amb l’aixecament de part de les restriccions per la pandèmia, tornen als escenaris municipals els projectes educatius UAP 22: Nou món (10 març); Mapadeball 2022; Vibrar el temps (4 al 8 abril) i Cantània 2022: Clara, l’art per dins (20 al 22 maig).

Per tal que el públic pugui venir a veure diferents propostes a preus molt assequibles l’Ajuntament de Figueres ofereix un abonament de 5 espectacles per 60€ o bé el paquet excel·lent + estrella, que combina dos espectacles per 27 o 24€.

Les entrades es posen a la venda aquest dijous 16 de desembre de 19 a 21 hores a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a partir de les 19.30h al web www.figueresaescena.cat.

Museu de l'Empordà i Sala d'Exposicions l'Escorxador

Pel que fa a la programació d'arts visuals, el Museu de l'Empordà proposa diverses exposicions. Fronteres. Línia de tall es pot visitar a la Sala d'Exposicions l'Escorxador fins el 27 de març.

Made in Figueres és una exposició que estarà tant al Museu de l'Empordà com a la Sala d'Exposicions l'Escorxador del 30 d'abril al 9 d'octubre. Aquesta mostra, comissariada per Josep Algans, Manel Gràvalos i Francesc Guillamet, és un viatge per la singular història de la industrialització de Figueres, tot parlant del context històric, el territori, les fàbriques i els fabricants, les màquines o l’art.

Del 5 de febrer al 10 d'abril al Museu de l'Empordà es podrà visitar l'exposició Pere Portabella. Art i Vida. La mostra presenta una part de les obres que Pere Portabella ha anat adquirint al llarg de la seva vida. Hi trobem peces de Picasso, Miró, Tàpies, Ponç, entre d’altres, fruit de la relació personal o d’amistat que va tenir amb tots ells. Un univers quotidià i alhora inabastable, ple de matisos i plecs, farcit de noms i personatges, alguns d’ells injustament oblidats i ara reivindicats. Un món amb la mirada a l’horitzó que obria de bat a bat les seves portes a Europa.

De març a juny, es podrà veure un cicle de difusió de l'art i de la cultura a l'Auditori del Museu de l’Empordà: Una història de l’art feminista (març); Una història de la performance, (abril); Una història de la contracultura (maig); i Una història de l’art fantàstic (juny).

A partir del maig, La Cate es presentaran un total de cinc projectes audiovisuals premiats en les Beques Agita de l'Ajuntament del 2019 al 2021: El Cau, llargmetratge dirigit per Pere Solés; La Cuina dels Homes, llargmetratge experimental dirigit per Sílvia Subirós; Aftersun, vídeo experimental dirigit per Lluís Galter; Suro, projecte cinematogràfic dirigit per Mikel Gurrea; Quimera, projecte transmèdia dirigit per Antonio Fernández

Biblioteca Fages de Climent

La Biblioteca de Figueres continua la proposta de presentacions de llibres per donar a conèixer la seva obra i donar l'oportunitat als autors de trobar-se amb els lectors: Miquel Martín i Serra (dimarts 8 de febrer) i de Pere Parramon (dilluns 4 d'abril), el poeta Miquel Desclot (dimarts 17 de maig), la filòloga Anna Maria Velaz (dilluns 30 de maig), i l'autor Jaume Compons (maig).

La biblioteca segueix oferint una variada programació en el club de lectura d'òpera, com la conferència audició sobre Pikovaia Dama (dilluns 10 de gener), la Conferència sobre Débussy i l’òpera Pelléas et Mélisande (dilluns 21 de febrer) o dues sortides a Barcelona per veure el Liceu i l'exposició sobre la soprano Renata Tebaldi Cent anys de 'la Voce d'angelo’, entre d'altres.

El Club de lectura Llegir el Teatre, coordinat per Magda Bosch, proposa la lectura i tertúlia d’obres que es veuen representades als escenaris figuerencs.

Al llarg dels propers mesos es podrà gaudir també de les “Sessions LP”, un cicle d’audicions comentades d’àlbums clàssics del rock i la música popular, a càrrec de reconeguts músics i professionals del sector musical.

Carme Caum de l'associació Entretemps, durà a terme un curs d'escriptura creativa Microviatge per a joves de 12 a 16 anys. També s'han programat diverses xerrades al voltant de la literatura i el patrimoni musical i continuen les Hores del conte per a les famílies amb infants.