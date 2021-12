Amb l’edició d’aquest pròxim dimarts, 21 de desembre, el Setmanari de l’Alt Empordà obsequiarà a tots els seus lectors amb el calendari de paret per al 2022, editat conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres.

La ciutat d’ahir i d’avui se’ns presenta en aquest treball amb un joc d’imatges que mostren dotze espais emblemàtics de Figueres tal com eren entre finals del segle XIX i principis del XX amb una fotografia comparativa del seu estat actual. L’antiga Torre Gorgot i l’actual Torre Galatea de la pujada del Castell són l’eix conductor d’aquest calendari que ha comptat amb el fons de l’Arxiu Municipal, el fotògraf Borja Balsera i el disseny de Sid Publicitat.

El repàs visual, mes per mes, ens permet veure la plaça del Gra poc després d’estrenar la coberta a finals del segle XIX o com ha evolucionat la plaça de l’Estació, inaugurada el 1909.

També podem admirar com era el Parc Bosc amb els arbres acabats de plantar o com lluïa de nit la Rambla amb els automòbils de temps passats. No hi falta el passeig Nou amb l’escalinata central de 1926, projectada per Pelai Martínez, ni el carrer Monturiol, vist des de la casa on habitaven els Dalí. El castell de Sant Ferran abans de la voladura de 1939 o el carrer Nou amb les seves cases senyorials, són altres propostes històriques que podem comparar amb les imatges de la Figueres del segle XXI.

Places emblemàtiques com les de l’Escorxador o de la Palmera ens permeten veure l’evolució de la ciutat, tal com passa també amb l’església de Sant Pere i la desapareguda capella dels Dolors.

En el seu pòrtic de presentació, l’alcaldessa Agnès Lladó, destaca que són imatges «que pertanyen a espais molt estimats de la nostra ciutat. Aquells que ens venen al cap quan pronunciem el nom de Figueres».

Una peça de col·leccionista

L’any 2007, el Setmanari de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal i els Amics de la Unesco van editar, per Sant Jordi, el calendari Itinerari literari per les escultures de l’Alt Empordà. Aquell treball va ser l’embrió d’una col·lecció de calendaris de paret que, des del 2010, editen l’Ajuntament i aquest setmanari.

L’any 2010 es va dedicar als diferents aspectes que fan ciutat. Després vindrien Jo també treballo per Figueres (2011); Ciutat de mercats i fires (2012); Figueres, ciutat educadora (2013); Figueres, la ciutat de les persones (2014); Símbols de ciutat (2015); Records de Figueres (2016, 2017 i 2018); Museu de l’Empordà (2019); Monturiol 200 anys (2020) i Històries de la ciutat (2021).

Trobareu el calendari per al 2022 encartat dins del vostre exemplar del Setmanari de l’Alt Empordà del 21 de desembre. Els subscriptors que no el rebin correctament, poden recollir-lo a la nostra redacció, a l’avinguda Salvador Dalí, 79, de Figueres.