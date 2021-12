El grup 3 Colors va ser creat per Ramon Pujolboira amb alguns dels seus alumnes, la majoria adults, que seguien els seus tallers i cursos. Les classes de Pujolboira abastaven diferents aspectes, però el creador sempre intentava mostrar tal com veia i sentia el món. Aquest diumenge passat, alguns d’aquests alumnes, ja amics, va oferir un taller a l’Alfolí de la Sal de l’Escala per compartir com s’elaboren els colors a partir de pigments naturals, tal com Pujolboira feia i els va ensenyar a ells.

Aquest taller formava part de les activitats paral·leles de l’exposició que sobre el pintor hi ha en aquest espai de l’Escala, promoguda per l’Ajuntament i la Fundació Pujolboira. També a l’Alfolí, aquest diumenge, a les 12 del migdia, està previst que es reuneixin els quatre integrants que queden del Grup 69, del qual també va integrar i fundar Pujolboira. Es tracta de Ricard Anson, Daniel Lleixà, Josep Ministral i Lluís Roura. Condueix el debat Jordi Roura i també participa Jordi Jordà.