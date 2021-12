La indústria musical del directe ha celebrat aquest dilluns al vespre a la sala Barts de Barcelona els Premis ARC 2021, de l’Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC). Els premis han estat per a les gires de Bad Gyal, El Pot Petit, Los 80 Principales i d'Orquestra Selvatana; a Rigoberta Bandini, com a artista revelació; les periodistes Consol Sáenz i Maite Sadurní; i les programacions del Festival Cruïlla, les Fires de Sant Narcís de l'Ajuntament de Girona, de l'Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès i de la Sala Barts. Aquesta última ha acollit la gala d'entrega dels guardons, que enguany s'han repartit entre 38 nominats a partir de les 170 candidatures que s'hi van presentar, xifra rècord.

La Sala Barts ha acollit la gala de lliurament d'uns guardons que han volgut recuperar la tònica habitual de premiar gires i programacions, després que l'any passat es van transformar en un reconeixement al sector de la música per la seva tasca durant la pandèmia.

La nova presidenta de l'ARC, Raquel Bassas, ha dit durant la gala en aquest sentit que el 2021 s'ha afrontat amb més "optimisme", i que ha estat gràcies a "l'esforç, la perseverança i la capacitat d'organització" que el sector ha pogut recuperar l'alè. En el seu discurs, Bassas ha aprofitat per recordar al Govern el seu "compromís" d'acabar destinant el 2% del pressupost a la Cultura. "Estic convençuda que el compromís serà, ferm, serà cert, serà real", ha reptat la presidenta dels professionals de la música en directe.

Millors gires i artista revelació

Tot i que amb dificultats, les programacions regulars i les gires han tornat aquest 2021 i per això els premis han tornat a reconèixer les millors bandes, en diverses categories: Bad Gyal s'ha endut el premi a la millor gira d'artista, El Pot Petit s'ha imposat en la categoria de gira per a públic familiar, l'Orquestra Selvatana en la de gira d'orquestra o grup de ball, i Los 80 Principales, en la de grups de versions. Al seu torn, Rigoberta Bandini ha guanyat el duel amb Las Karamba, The Tyets i la col·laboració d'Elena Gadel i Marta Robles, i s'ha proclamat com la millor artista revelació de l'any. L'artista ha agraït el suport de la indústria a un projecte "nascut en pandèmia" i, en el terreny personal, que ha tirat endavant en paral·lel a la maternitat i els seus "equilibris".

Les millors programacions musicals de l'any

En l'àmbit de les millors programacions, els ARC han premiat tant festivals (Cruïlla 2021), com teatres i auditoris (l'Auditori Municipal de Vilafranca del Penedès), festes majors (Fires de Sant Narcís), i sales (la Sala Barts, seu de la gala). Jordi Herreruela, director del festival Cruïlla, ha mantingut en recollir el premi que van encertar en tirar endavant l'edició d'aquest estiu, en plena cinquena onada, tot i els dubtes que admet que els van assaltar.

Finalment, i com és tradició, els professionals del sector també han premiat el millor periodista/programa musical, en aquesta ocasió ex aequo entre Consol Sáenz (TVE/RNE) i Maite Sadurní (Catalunya Ràdio).

Els guanyadors dels Premis ARC 2021 han estat escollits per professionals de la música en directe i s'han donat a conèixer aquest vespre a la Sala Barts en un acte conduit per Ivan Labanda en el qual han actuat Marcel i Júlia, Tribade, Manu Guix i The Tyets. Èxit de participació Segons ha informat l'associació de promotors, mànagers i representants, enguany ha estat una edició rècord dels guardons, que funcionen per inscripció de candidatures. En total n'han estat 170, una xifra rècord que a més suposa un 50% més que l'any anterior per bé que el 2020 va ser de poca activitat degut a la pandèmia.

ARC reuneix 70 de les principals empreses del sector (mànagers i promotors privats) responsables d’organitzar els concerts, els festivals i les festes majors més prestigioses del país i de representar els artistes més destacats de l’escena musical catalana.