La Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries acollirà, enguany, no una vegada la interpretació d’El Cant de la Sibil·la sinó dues. Si la primera és la que es fa cada any, el dia 24 de desembre a dos quarts de dotze de la nit, amb Elena Timón i la coral castellonina, la segona és del tot excepcional, ja que es tracta de la versió que s’interpreta, com a espectacle cultural no litúrgic, a la Catedral de Barcelona. Aquesta es farà el 2 de gener.

El Cant de la Sibil·la és una obra dramàtica molt antiga que recull les incerteses que va generar el pas del primer al segon mil·leni. La Sibil·la és un personatge femení vestit a l’antiga amb riques vestidures i que amb una espasa a la mà anuncia l’Apocalipsi. A la Catedral barcelonina es va representar des de temps immemorials fins al 1575. El cor Francesc Valls, gràcies a les investigacions de Josep Baucells, va recuperar aquest drama sacre en una versió molt semblant a la que es feia al segle XVI. A més, des del 2010 un compositor contemporani rep l’encàrrec de musicar l’estrofa del Cant de la Sibil·la. El 2010 ho va fer el castelloní Marc Timón i enguany és Albert Guinovart. En aquest muntatge actua la cantant Mariona Llobera, com a Sibil·la, el cor Francesc Valls i l’organista Juan de la Rubia. L’espectacle, considerat com un patrimoni cultural de primer nivell, durarà una hora i les entrades, que es posaran a la venda en breu a través del web de l’Ajuntament, costaran 10 euros.