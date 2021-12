«Les fronteres no són l’est o l’oest, el nord o el sud sinó on l’home se situa davant un fet». Amb aquesta frase de Thoreau és rebut el visitant de l’exposició Fronteres. Línies de tall, a la sala d’exposicions l’Escorxador de Figueres. Inaugurada el divendres passat i oberta fins al 27 de març, la mostra, promoguda pel Museu de l’Empordà, planteja, a través de l’obra de vuit creadors, la frontera com a espai de separació geogràfica, però va més enllà, apropant-se amb mirada més íntima i individual a les malalties mentals.

Comissariada per Fina Duran i Jordi Tolosa, els creadors plantegen més preguntes que respostes a qüestions entorn de la frontera que, tal com certifica Tolosa, «n’hi ha de molts tipus essent la més òbvia la de la història de les immigracions fins a la més personal que altera la funcionalitat de les persones». Una de les peces, el vídeo La pròpia ment com a frontera de SusoEspai ha estat creat especialment. També destaca el documental Qatar. The Race d’Alba Sotorra qui, justament, acaba de ser nominada als premis Goya pel documental El retorn: la vida després de l’ISIS que es projectarà el 9 de març a La Cate, amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Una exposició a Figueres aborda des de la separació física fins a l'aïllament més íntim que provoquen les fronteres Fina Duran adverteix que l’objectiu de l’exposició és «fer reflexionar, posar dubtes sobre totes les fronteres que ens envolten». Unes fronteres que, quan ja pensàvem que s’estaven difuminant, els moviments migratoris i la pandèmia han tornat a fer aflorar amb més força. Els artistes convocats -Félix Blume, Joan Fontcuberta, Núria Güell, Marco Noris, Marina Núñez, Mireia Sallarés, Alba Sorra i SusoEspai- utilitzen aquesta mostra per debatre sobre aquest fenomen des de diferents realitats. Una d’aquestes és la dels apàtrides, persones sense nacionalitat. Núria Güell planteja si ha de ser l’Estat qui fixi la identitat de cada persona i ho qüestiona visualitzant l’intent infructuós que va fer per renunciar a la seva, de nacionalitat i esdevenir apàtrida. Activitats paral·leles Paral·lelament a la mostra, el Museu de l’Empordà ha gestat tot un programa d’activitats que estava previst iniciar aquest dilluns passat amb una caminada des de Figueres a la Nau Côclea, a Camallera, on un dels artistes participants exhibeix obra. D’aquí al març es faran activitats en família i també una visita guiada amb els comissaris, el 27 de gener.