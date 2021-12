El saxofonista figuerenc i Orthemis (Nova Orquestra de Cambra de l’Empordà), dirigida per Diego Miguel-Urzanqui, actuen junts aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre El Jardí de Figueres. Durant el concert, ofert pel Cercle Sport Figuerenc i la mateixa orquestra, es preveu estrenar La tempesta, una obra per a saxo i orquestra creada per Salleras. Completen el programa Simple Symphony de Britten i Estaciones porteñas de Piazzola.