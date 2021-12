Aprendre una disciplina des de la llibertat de la tècnica, l'edat, la capacitat física o el gènere, és la millor manera de desenvolupar un empoderament i autoestima real. Ho asseguren les professionals del circ, Mariana Álvarez i Machi Fazzi, de l'entitat figuerenca Botgym, que enguany han decidit impulsar des de Figueres el circ social, una iniciativa de formació i integració que sorgeix als anys 70 i que es desenvolupa a diferents punts de Catalunya i del món, però encara no havia arribat mai a l'Alt Empordà.

Sota el títol de Circ en família, han creat un espai d'accés lliure on un cop al mes es fan diverses disciplines del circ com malabars, acrobàcies o teles. Es comença amb una trobada general i alguna dinàmica en grup "per trencar el gel" però després es deixa lliure perquè tothom faci el que li vingui de gust. En tot moment, hi ha dos monitors que acompanyen, guien i estimulen les activitats que es vulguin fer. La primera sessió va tenir lloc el passat 7 de novembre i la següent és aquest diumenge 12 de desembre, d'11 a 14 hores, a les instal·lacions del Botgym al Recinte Firal (carrer Grècia, 15). Un cop superat el primer diumenge -"amb una resposta molt bona"- , es preparen diverses activitats programades. Aquest diumenge està prevista una actuació de clown d'alumnes del Botgym.

Machi Fazzi, formadora de circ i especialista en teles aèries, ha sigut la impulsora de portar aquesta pràctica a Figueres, "és una bona manera de treure a les persones de situacions de patiment i complicades". El circ forma part de la seva vida des de fa més de vint anys i assegura que en moments difícils "m'ha ajudat molt", creu que aprendre una disciplina és el millor suport quan tens la sensació de no encaixar.

En aquest sentit es desenvolupa el circ social, com a eina d'integració, ja que no hi ha cap condició física, econòmica ni social, que limiti el seu accés. "Poden venir tant nadons com persones grans, al final tothom té un nen interior que seria genial atrevir-se a mostrar", comenta Fazzi. La idea és que a través d'una activitat lúdica es treballi el cos i l'autoestima, "l'objectiu és passar una estona agradable, desconnectar del món estressant que vivim i que els pares puguin compartir estones d'oci amb els seus fills".

Per assistir-hi, no es requereix inscripció prèvia i no té cap cost, tot i que s'accepta la voluntat, "per poder autofinançar l'activitat i pagar el material que es vagi necessitant, però no és obligatori", diu Mariana Álvarez.

Aquesta iniciativa que aterra ara a Figueres pretén expandir-se a altres espais on es necessiti, "pot ser una presó, un institut, un centre sanitari..., m'encantaria portar això fora del Bot, perquè la cosa lúdica ha de ser per a tothom", confessa Machi Lazzi.