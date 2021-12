Temporada Alta estrena divendres al Teatre de Salt el text de Josep Maria Miró 'El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc', dirigit per Xavier Albertí i amb Pere Arquillué sol a l'escenari. El monòleg, a set veus, explica des de diferents punts de vista els secrets i "ferides" que amaga un petit poble a partir de l'assassinat d'un jove. Arquillué n'ha parlat aquest dijous com del viatge interpretatiu "més bèstia" al qual s'ha enfrontat mai i s'ha confessat trasbalsat per un text que no és només "per a un actor, si no per a un país i per a un temps". Josep Maria Miró va guanyar el Premi Born d’escriptura dramàtica amb aquesta obra, que forma part del Tríptic de l’epifania, amb dos textos més pensats per a un únic intèrpret.