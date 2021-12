L’Ecomuseu Farinera ha rebut aquest any, per part de la Diputació de Girona, un ajut per millorar els equipaments relacionats amb les noves tecnologies, que es dona anualment als museus i col·leccions de les comarques Gironines.

Aquest ajut ha permès adquirir una pantalla de televisió i un reproductor digital per al nou espai museogràfic: “Pastar el pa”. A més, cinc ratolins ergonòmics. S’han adquirit també dues tauletes per facilitar que els visitants puguin accedir a l’audioguia del museu. Així mateix, s’ha millorat la connexió via wifi dels visitants amb la instal·lació d’un nou devolo per facilitar la descàrrega de l’audioguia Visitmuseum als aparells personals. Amb aquests nous recursos l’Ecomuseu Farinera garanteix donar la millor informació als visitants del museu a través de noves eines interactives i personalitzables.