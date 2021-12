L'artista i compositor del Maresme Isaac Fernández presenta el seu treball 'Pensamientos antes del Big Bang' aquest dijous 9 de desembre a través dels canals de Youtube i Twitch de la-sala.online. El concert, que comença a les 20.30 hores, obre la nova temporada de l'espai, una sala de concerts virtual que programa concerts en streaming i en directe i que vol ser l’aparador de la música de proximitat. Així, tots els dijous, la-sala.online rebrà a bandes o músics en solitari, tot repetint el mateix format, és a dir, emetent-los en streaming directe sempre a càrrec de l’streaming The Jump Productions i al so, Jordi Solé dels estudis de gravació Music Lan a Avinyonet de Puigventós.

La-sala.online va ser una proposta sorgida a mitjans de maig de l'anyt 2020 arrel de la pandèmia mundial. En aquells moments, la dificultat per poder gaudir de la cultura va fer que la necessitat de reunir-se i passar una bona estona escoltant música creixés. El format que oferia La.sala.online ho tenia tot: emissió en directe, compartir-ho a xarxes, xatejar amb els assistents al concert i fins i tot amb els propis músics. A més, els assistents també podien demanar temes i recolzar als seus músics mitjançant la taquilla inversa. Aquesta revolució a l’hora de assistir a un esdeveniment musical va fer que guanyés molts seguidors fidels i es fes un lloc en el panorama musical local. Segons els promotors, els artistes que hi assisteixen també els encanta la proposta. Molts d’ells comenten que és una oportunitat per créixer i que es senten com a casa en aquest format.

Recentment, la-sala.online ha estrenat pàgina web on es pot trobar, entre altres apartats, l’aparador de la música de proximitat. La possibilitat de revisar els artistes que hi han passat, buscar-los per localització i, fins i tot, un formulari si s'és un músic interessat en participar en aquesta proposta. També compten amb una plataforma nova, un espai per a la seva comunitat on comentar els concerts o penjar fotografies. A més a més, hi haurà material exclusiu de cada artista.