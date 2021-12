La torre del campanar de l’església de Sant Cebrià de Vilafant, ubicada al nucli antic, s’il·luminarà, per primer cop aquest any, amb les llums de Nadal. Aquesta és la voluntat de l’Ajuntament dins el projecte d’anar ampliant i renovant la il·luminació nadalenca «a tots els barris i carrers principals del poble». L’encesa, però, no està prevista fins al dia 13 de desembre, una setmana més tard del que és habitual, perquè, tal com explica el regidor de Festes Francesc Marín, tenen molt en compte «l’estalvi energètic».

«Malgrat que la despesa amb leds no és molt gran, no veiem clar encendre els llums dos mesos abans», reconeix el regidor. Això lliga amb la política aplicada amb la resta d’il·luminació del poble: «Hem fet un estalvi en dos sentits: rebaixar el consum d’energia i de la potència contractada». Francesc Marín comenta que des de fa un temps disposen d’un inventari dels llums per aconseguir una distribució òptima. «Totes tenen un fusible independent, és a dir, una protecció perquè, si aquest es fa malbé, no afecti l’enllumenat públic», diu.

Llum als balcons i jardins

Dins aquesta línia d’il·luminació nadalenca, el regidor explica que a Vilafant molts veïns il·luminen les façanes, balcons i jardins de casa seva. Així, recuperant una idea que van tenir fa dos anys i que encara no s’havia pogut aplicar, proposen que enviïn fotografies d’aquesta decoració de llum –que habitualment només s’encén unes poques hores– i l’Ajuntament les divulgarà a través de les seves xarxes socials. «No es tracta d’un concurs», admet Marín, però creu que és una manera de promoure-ho.

La il·luminació forma part de les propostes nadalenques al municipi. Després d’una reunió duta a terme la setmana passada amb les entitats locals, es va acordar concentrar les activitats al gener. Així, el diumenge 2 de gener, a les 4 de la tarda, al centre cívic Les Mèlies es faran tallers perquè els infants elaborin elements nadalencs i, sobretot, els seus fanalets perquè els llueixin durant la cavalcada reial. De fet, el mateix dia però a les 6 de la tarda visitarà el centre cívic el patge reial, acompanyat de la seva comitiva, que recolliran les cartes amb els desitjos dels més menuts.

La festa seguirà el dimecres 5 de gener amb la tradicional cavalcada reial que sortirà des de l’Ajuntament passant pel Camp dels Enginyers i Les Forques i arribarà, finalment, a l’Àgora, una pista cimentada i coberta que es troba a tocar el pavelló i on ja es va fer l’any passat. Quan els Reis Mags arribin a l’Àgora rebran tots els infants presents que, a més, també seran obsequiats amb un petit detall. A l’Àgora, també es preveu que hi hagi el campament reial, organitzat des de fa uns cinc anys per l’Espai Jove, i, a tocar, l’escenificació del pessebre i l’establia. Francesc Marín comenta que aquesta darrera proposta sempre es fa gràcies al suport dels voluntaris –l’any passat van ser-ne una vintena– que no només ajuden a fer-lo sinó que també li donen vida. «Intentem que tothom se senti la festa com seva perquè són unes dates molt especials», reconeix el regidor. El vestuari que llueixen els figurants del pessebre i els que desfilen a la cavalcada és municipal i el custodia l’Ajuntament.

Renovar les carrosses

Aquest any, una de les idees que es volen tirar endavant és la de renovar la decoració de les carrosses reials. El regidor comenta que fa molts anys que les carrosses són les mateixes i que ja hi havia la voluntat abans de la pandèmia però que aquesta va obligar a aturar el projecte. «Ja les vam adaptar en qüestions de seguretat, tal com ens demanaven els tècnics, i ara volem fer això», confirma Marín. En total l’Ajuntament té quatre carrosses, les tres dels Reis i la de les joguines. La cavalcada es completa amb sis carrosses més de les entitats.

L’escola de música felicita les festes amb un concert el dia 17

Els alumnes de l’escola-taller de música de Vilafant i el seu professorat recuperen el tradicional concert de Nadal, el divendres 17 de desembre. Es fa al centre cívic Les Mèlies a les 20.30 hores, mitja hora abans del que era habitual. Tots els alumnes de l’escola -ara en són trenta-cinc- es converteixen, aquest dia, en protagonistes de la vetllada interpretant peces d’estils variats, de forma individual o en formacions.

El director de l’escola, Jordi Parrot, explica que el concert està previst que l’obrin els cinc mestres del centre fent un petit tast de música nadalenca. També, durant el concert el combo que condueix Marc Parrot interpretaran alguna nadala. La festa musical la tancarà tota l’escola en pes dalt de l’escenari interpretant la cançó Quan somrius de Josep Thió, molt escaient per aquest moment.

L’escola-taller de música de Vilafant fa dotze anys que funciona. «Som una escola jove encara», comenta Parrot. El cert és que la pandèmia s’ha notat i ha baixat el nombre d’alumnes respecte a altres anys. Tot i això el director afirma que «estem contents perquè anem mantenint el caliu». En el centre, que té la seu a l’escola les Mèlies, s’hi imparteix teoria i solfeig i classes de piano, cant, guitarres, flauta travessera i bateries. També es busquen mestres per altres instruments.