Ítaca, Cultura i Acció desembarca el pròxim mes d’abril a l’Escala per celebrar la ‘Santa Gresca’, dins dels actes de celebració del desè aniversari del festival de música de l’Empordà. Serà un cap de setmana de concerts durant la festivitat de la Setmana Santa organitzat per la productora gironina Link Produccions i l’Ajuntament de l’Escala.

La programació s’iniciarà el dissabte 16 d’abril amb una nit festiva que inclourà els concerts de Buhos, La Fúmiga i un artista convidat que es donarà a conèixer pròximament.

Buhos, un dels grups festius referencials dels Països Catalans, avançarà alguns dels temes del seu esperadíssim nou disc que veurà la llum el 2022. Per la seva banda, La Fúmiga presentarà a les comarques gironines el seu nou disc Fotosíntesi. La banda valenciana està arrassant amb la seva proposta engrescadora on la secció de vents és poderosa i determina la seva particular fusió d’estils.

Concert familiar

L’endemà, el 17 d’abril, l'Ítaca l’Escala programarà un concert familiar que s’anunciarà pròximament. Tots els concerts del cap de setmana tindran lloc a la zona de barraques del municipi, situada a l'aparcament de l'Avinguda Francesc Macià.

A banda dels concerts de l’Escala, Ítaca també anuncia el concert de Goran Bregovic el 12 de maig a l’Auditori de Girona, que se suma als actes de celebració del desè aniversari del festival. El músic bosnià presentarà el seu nou disc Tres cartes de Sarajevo, on uneix la música de violí de diferents artistes cristians, jueus i seguidors de l'Islam, i reuneix també les veus de diferents països. L'actuació a Ítaca és l'única prevista pel músic a les comarques gironines l'any vinent.

Programació Ítaca Sant Joan

El festival donarà a conèixer a mitjans d’aquest mes la programació de l’Ítaca Sant Joan de l’Estartit, que se celebrarà el 23, 24 i 25 de juny del 2022. De moment, el festival ja ha anunciat el concert d’Oques Grasses, el 24 de juny, dins l’exclusiva gira 10 anys de la banda osonenca que només inclourà una desena de concerts a Catalunya el 2022.

Les entrades pels concerts anunciats ja es poden comprar al web del festival: www.itacacultura.cat.