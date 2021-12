El nom ens descriu i ens mostra al món. Bertu Pujadas, Jordi Pujadas, Dídak Oliveras i Hèctor Pérez n’eren ben conscients al batejar Clima a la nova banda que integren. El nom, diuen, transmet el «bon rotllo» que els acom panya, el mateix que flueix en les seves cançons, i, a més, els identifica amb el territori on han nascut i viuen, l’Alt Empordà. T’he trobat a faltar (Halley Supernova) és el títol del seu primer disc, la carta de presentació que dissabte presenten a les 11 de la nit, a la Sala La Cate de Figueres.

Ja fa anys que els quatre músics tenen un recorregut comú. Els tres primers a Direcció Prohibida, Corchea i, després, sumant a Hèctor Pérez, a Julay’s. A finals del 2019, amb una bona selecció de cançons pròpies, van apostar per crear Clima i enregistrar-les. El confinament i la pandèmia els va regalar el temps «per treballar-les i provar». També van trobar al productor que va esdevenir còmplice: Miki Santamaria, el baixista de Doctor Prats. El resultat, un disc amb deu cançons originals i fresques i lletres que expliquen històries viscudes i somiades, emmarcades en una barreja d’estils –pop, rock, funky o rumba– que són els que representen i agraden als quatre músics. «Hem volgut jugar una mica, no encasellar-nos amb un tipus de música concreta sinó mantenir la llibertat de fer el que ens demani cada tema», afirma Bertu Pujadas qui no amaga les múltiples influències que tenen tant nacionals com internacionals. «És un cúmul de moltes coses i també el que ens anava sortint».

Era l’agost de l’any passat quan es va iniciar la gravació al local d’assaig, l’antic estudi d’Ariadna Records a Sant Climent Sescebes. «El procés de gravar-lo va ser molt guai», afirma Bertu Pujadas, veu, guitarra i la ploma que signa les lletres. En aquestes, Pujadas hi aboca retalls de pensaments, sensacions i vivències que ha anat atrapant en papers dispersos fins a prendre forma de cançons. Després vindria el compondre la música, quelcom més compartit entre tots.

Quasi un any i mig després, es ara quan el presenten en concert al costat de Marina Planellas al trombó, Uri Ribas a la trompeta i Nico Martín als teclats. «Volíem trobar el millor moment, garantir que podríem fer bolos», admet Pujadas. Per anar fent boca, el passat juny ja van penjar al YouTube, com regal als seus seguidors, el single Un desig que, justament, no s’ha inclòs en el treball enregistrat però que sí sonarà en el concert. «Teníem moltes ganes de compartir i mostrar el que estàvem fent», assegura Pujadas. Entre les cançons del disc, totes escrites en català, destaca Cor fort que, pel lletrista, amaga dues històries: «la nostra pròpia, el que volem fer i les ganes de tocar junts, i, per l’altra tot allò viscut en el procés català». Altres cançons són Te’n vas, Com els ocells, Petits detalls, No hi pots faltar o Calma.

Vinculat al disc també han gravat un videoclip a Garrigàs, just de la cançó que dona títol al treball, T’he trobat a faltar i que evoca aquell «moment en que et poses a crear i que la inspiració t’ha de trobar treballant, com ens va passar a nosaltres». El videoclip, diu Pujadas, els serveix «per explicar una història però també perquè la gent vegi qui som».

Un treball fet a foc lent a Sant Climent Sescebes

Aquest primer treball de Clima està mimat fins a l’últim detall. No només les lletres que s’han creat a foc lent, també l’espai d’enregistrament, aquell antic estudi d’Ariadna Records, a Sant Climent Sescebes, on s’han sentit realment molt còmodes. De fet, el grup el té llogat com a buc d’assaig i és aquí on junts han iniciat un somni que ara, per fi, comença a rodar.