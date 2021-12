Serrat té milers d'amors a cada port, els del seu públic, i ha decidit acomiadar-se de tots ells personalment en un gira, que sap que estarà plena de malenconia, però també de retrobaments, després de dos anys de pandèmia, en els quals ha arribat a pensar que les circumstàncies volien retirar-lo per força.

En una entrevista amb el periodista d'El País Juan Cruz, l'autor de "Mediterráneo" ha anunciat que abandona els escenaris, però no la música, perquè la seva guitarra seguirà al seu costat i és fàcil que segueixin sorgint cançons que potser gravi.

Un adéu que no vol que sigui "a la francesa", sinó "amb tota la cerimònia", com ha afegit en una segona entrevista amb Josep Cuní a Ràdio Barcelona, les dues úniques que ha fet durant una jornada en la qual periodistes d'arreu del món han intentat arrencar-li unes paraules, però ell ha preferit refugiar-se a casa seva de Barcelona.

La cerimònia del comiat començarà el 27 d'abril del 2022 al Beacon Theatre de Nova York i acabarà el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de la seva Barcelona natal. Sota el títol "El vici de cantar. Serrat 1966-2022", aquest català universal recorrerà Espanya i Llatinoamèrica durant una llarga gira que durarà tot l'any.

"El meu propòsit no és solament acomiadar-me de tots aquells que m'han tractat bé al llarg del temps, sinó fer-ho en els llocs on són", ha dit Serrat a Cruz.

En aquesta mateixa entrevista ha reconegut que la pandèmia ha tingut molt a veure en la seva decisió, perquè li ha impedit exercir el seu ofici de cantar en públic i ha tingut la sensació que les circumstàncies l'estaven allunyant inevitablement de la gent.

El seu últim concert va ser el 12 febrer del 2020 al Wizink Center de Madrid, on va actuar al costat del seu amic i company Joaquín Sabina, que va patir una caiguda del fossat i va haver de ser hospitalitzat. Després va arribar la pandèmia i a Serrat no li va agradar sentir-se "acomiadat per una plaga", així que quan, amb la Covid encara activa però més controlada, ha vist la possibilitat de tornar als escenari, ha decidit organitzar una gira ambiciosa i plantar-se cara a cara davant els milions de persones que conformen el seu públic, per expressar-los la seva gratitud.

Seran concerts alegres, ha augurat, perquè el cantant podrà tornar a llocs plens de records agradables que no ha pogut visitar durant la pandèmia, però també malenconiosos, perquè "el temps, que tantes coses m'ha donat, també me les ha tret, i les pèrdues ja són moltes", ha dit.

Als seus 77 anys d'edat, proper ja als 78, Serrat porta recorrent el món amb les seves cançons més de mig segle, temps en el qual ha gravat més de 500 cançons i més de 40 discos.

Una carrera llarga a la qual ha decidit posar fi perquè, "seguint les normes de l'Eclesiastés: hi ha un temps per a cada cosa".

"No me'n vaig perquè em trobi malament, estigui desanimat o m'avorreixi -ha afirmat-, me'n vaig perquè no vull que sigui un altre qui decideixi per mi, ni una malaltia, ni una pandèmia".

La decisió està presa, però ha reconegut que serà difícil pujar a un escenari sabent que és l'última vegada, per la qual cosa ja s'està preparant per fer "un fort exercici de control" i aconseguir que "a la gent no li caigui el somriure dels llavis" en tot el concert.

En tot cas, sembla clar que serà una gira plena d'emocions, que ja han començat a aflorar a les xarxes socials només saber-se la notícia. En poques hores, el seu 'hashtag' s'ha col·locat en les primeres posicions entre les tendències de Twitter i, entre d'altres moltíssimes persones, ha volgut expressar els seus pensaments i emocions el president del govern central, Pedro Sánchez, que li ha desitjat en català "sort i encerts".