Aquest dijous ha mort l'empresari i grafista Enric Borràs Montserrat, representant de la cinquena generació de Gràfiques Montserrat, empresa fundada el 1897 a Figueres. Enric Borràs va agafar el relleu del seu pare Eloi Borràs després d'haver-se preparat professionalment per a exercir un ofici "que va molt més enllà d'imprimir i remenar tinta. Som generadors de creativitat i fem realitat les idees i projectes de la gent de la millor manera possible", tal com ell mateix explicava. El 2015 va aprofitar el fons de màquines, peces i elements de l'empresa per a exposar una col·lecció carregada d'objectes històrics vinculats a la impremta familiar i a molts comerços i empreses de Figueres i l'Empordà.

També va crear la seva pròpia editorial, EBE, amb la finalitat "d'ajudar els autors per donar a conèixer els seus somnis". Amant de la vida, va reconvertir les Gràfiques Montserrat cap a un model més sostenible amb la utilització de materials reciclables i més sensibles amb la natura. Home de vida familiar, era un gran apassionat, com el seu pare, de la nàutica. "Navegant amb un veler sóc l'amo del meu món", li agradava dir. També va ser un consumat motorista, amb una especial afició per a les Harley Davidson, un fet que va relatar des de la secció El Retrovisor del Setmanari de l'Alt Empordà. L'empresa va ser l'encarregada d'imprimir l'EMPORDÀ, durant els seus primers anys d'existència, a partir de 1978. La vetlla d'Enric Borràs té lloc a les instal·lacions de la Funerària Empordanesa Àltima i la cerimònia de comiat és prevista per aquest divendres, 3 de desembre, a les 11 del matí, a l'església parroquial de Sant Pere. La seva defunció, a l'edat de 60 anys, a causa d'una malaltia que no ha pogut superar, ha despertat mostres de solidaritat de diversos col·lectius, entre ells Comerç Figueres Associació, del qual n'era membre i proveïdor. 🕊️ Descansi en pau Enric Borràs Montserrat, et trobarem a faltar. Sempre recordarem el teu ampli somriure i el rigor en la teva professionalitat: un artesà del seu gremi. 🕊️#Figueres pic.twitter.com/CK0X7S1K0J — Comerç Figueres (@ComercFigueres) 2 de diciembre de 2021