Màrius Serra manté una relació especial amb Figueres des de la publicació del seu llibre Plans de futur, inspirat en el figuerenc Ferran Sunyer. Aquesta setmana passada va tornar amb novetat, Fora de joc a Montserrat, i ho va fer amb Oriol Comas, l’expert en jocs i el protagonista d’aquesta seva darrera ficció. A l’acte, celebrat a la Sala Erato i organitzat per La Bookman, no hi van faltar referències explícites a jocs clàssics i, sobretot, amb el món del crim.