El sector audiovisual català ha reclamat una llei estatal "clara, eficaç i sense llacunes". En un article a La Vanguardia, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la presidenta de l'Acadèmia del Cinema, Judith Colell; el president de Productors Audiovisuals de Catalunya, Norbert Llaràs; i el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals, Àlex Casanovas, entre d'altres, asseguren que "no hi haurà futur per al català sense un audiovisual fort".

"La Llei audiovisual és clau de futur, en el sentit que decidirà les produccions del sector en els pròxims 20 anys", han assenyalat els signants, que reclamen una resposta legal "a l'altura" i pregunten si hi haurà règim sancionador si s'incompleix la quota del 6% en català.

"I com es garantirà que les plataformes (independentment d'on tinguin la seu) no puguin cobrir les quotes de producció en català senzillament introduint pel·lícules antigues?", s'han qüestionat en veu alta els representants de l'audiovisual català, que també tenen dubtes sobre les quotes de doblatge i subtitulació, obviades per moltes plataformes.

El sector de l'audiovisual recorda que durant els últims anys el nombre de produccions en català ha disminuït de manera "preocupant", posa d'exemple que en aquesta edició dels Gaudí s'han preinscrit només sis llargmetratges de ficció en català i també apunta que no s'ha millorat el finançament de la CCMA, amb 100 MEUR menys de pressupost en comparació a fa una dècada.

"Cal incorporar millores a l'acord durant el tràmit parlamentari"

"Ara és el moment de canviar les coses. Ho està fent Europa, i ho hem de fer nosaltres", han reclamat Cuixart, Collell, Llaràs, Rutllant, Oliva, Casanovas i Isasi-Isasmendi. En paral·lel, els signants fan una "crida a la responsabilitat" als partits amb "mirada plurinacional" que han de tramitar aquest llei. "És a les mans del govern espanyol aplicar paràmetres quantitatius, donar visibilitat al catàleg i fer complir obligacions per llei, com passa a Bèlgica, Itàlia o França", han constatat els signants, que han finalitzat llançant un missatge a Govern i partits catalans.

"Del futur de l'audiovisual en català en depenen la llengua i la indústria. Per això demanem al Govern i als grups parlamentaris que cal incorporar millores a l'acord durant el tràmit parlamentari. Hem d'assegurar una llei sense llacunes", han conclòs des del sector audiovisual.