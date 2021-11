Centenars de clicks es podran veure en la 4a Fira de Playmobil de Figueres que tornarà a celebrar-se, després de dos anys, el cap de setmana del 18 i 19 de desembre a l’edifici del Casino Menestral Figuerenc, al carrer Ample. Més de tres mil visitants van passar per l’última edició d’aquest esdeveniment coorganitzat pel Casino Menestral Figuerenc i Clicks Girona, el nou nom que rep l’antiga associació Riudeclicks.

Tot i aquestes bones dades de la tercera edició el fet de ser una de les primeres fires de playmobil que hi haurà després de la represa provoca que «faci una mica de respecte perquè tot i que la gent té ganes de sortir i fer coses encara hi ha por, i estem l’expectativa de la seva reacció», confessa Marc Payrà de Clicks Girona, el qual afegeix que «en el fons és com si fos la primera fira, ja que després d’estar dos anys parats cal tornar a arrencar, i fer que la gent ens recordi i torni a tenir ganes de venir».

Des de l’organització de la Fira asseguren que els visitants podran veure una desena de diorames de totes les temàtiques, ja que «sempre intentem que hi hagi el màxim de varietat possible», explica Payrà. Aprofitant la proximitat amb les dates de les festes de Nadal hi haurà un pessebre fet amb playmobil. Una altra de les novetats de la fira d’aquest any serà l’exposició d’un diorama fet amb figures customitzades, concretament serà una recreació de l’ocupació d’un poble durant la Segona Guerra Mundial, però des de l’organització afirmen que «no tindrà escenes dures, ni de guerra, ni de l’Holocaust». A més, la fira tampoc s’oblida dels grans clàssics i s’hi exposaran muntatges de l’oest americà, medievals, pirates o fantasia, entre d’altres. També hi haurà un diorama que té com a objectiu conscienciar sobre el canvi climàtic.

L’altre punt fort que acompanya l’exposició de diorames és la fira de col·leccionisme que comptarà amb tres parades de venda exclusiva de playmobil. Com és habitual en aquest tipus d’esdeveniments es durà a terme el concurs «Troba el Click perdut» que consisteix en trobar unes figures amagades en els diorames, les quals no concorden amb la temàtica del muntatge on estan col·locades.

A part de la desena de diorames professionals, Clicks Girona convida als infants de l'Alt Empordà a participar en el concurs de diorames infantils. Per poder participar i poder optar als premis cal enviar un correu electrònic a expoinfantil@riudeclicks.cat.

Clicks per la Marató de TV3

Els beneficis obtinguts amb l'entrada a la fira aniran destinats a la Marató de TV3 que se celebrarà aquell mateix diumenge 19 de desembre i que enguany celebra la seva 30a edició. Aquesta diada solidària està destinada a la investigació d’alguns problemes de salut mental.