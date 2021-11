La primera gran exposició d’obra original de Salvador Dalí s’ha inaugurat avui a Corea del Sud. La mostra, que compta amb un centenar d’obres, s’exposa al centre Dongdaemun Digital Plaza (DDP), un edifici dissenyat per la prestigiosa arquitecta iraquiana Zaha Hadid i la firma coreana Samoo, i que ha esdevingut un dels espais icònics de Seül.

La Fundació Dalí ha col·laborat en aquesta retrospectiva prestant 42 obres del seu fons, i assumint-ne el comissariat, que ha anat a càrrec de Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, amb Carme Ruiz com a comissària adjunta. A l’acte inaugural hi han assistit, per part de la Fundació Dalí, Joan Manuel Sevillano, gerent, Fèlix Roca, director Econòmic i de Recursos, i Carme Ruiz, curadora en cap. Així mateix ha comptat amb la presència de l’Ambaixador espanyol a Corea, Juan Ignacio Morro Villacián.

L’exposició, organitzada pel grup coreà GNC Media, té per títol Salvador Dalí: Imagination and Reality i es podrà veure fins al 20 de març de 2022. És la primera vegada que la Fundació Dalí porta obra a aquest país asiàtic, participant en una àmplia retrospectiva junt amb el Museu Reina Sofía de Madrid i el Museu Dalí de Sant Petersburg, Florida.

A través de nou àmbits, l’exposició posa de manifest com Dalí sosté que l’art ha de dominar les nostres vides i procurar-nos experiències surrealistes. La mostra que s’exhibeix a Seül també ressalta el paper de Gala, la força del paisatge en la vida i obra de Dalí o aquells elements simbòlics de l’obra daliniana que han esdevingut icònics.

La selecció consta d’un centenar de peces, des dels primers assajos d’un Dalí aprenent de pintor, fins a pintures de plena maduresa. Algunes de les obres que prenen com a referents grans mestres com Picasso, Velázquez o els renaixentistes Miquel Àngel o Bernini, es contextualitzen amb reproduccions de les seves fonts d’inspiració per així mostrar com Dalí beu de la tradició però alhora la qüestiona. El contingut es completa amb fotografies, obra gràfica, la projecció de tres pel·lícules i del projecte immersiu Dreams of Dalí creat pel Museu Dalí de Florida. Els documents cinematogràfics que s’inclouen en el projecte expositiu són Un chien andalou de Salvador Dalí i Luis Buñuel, Spellbound d’Alfred Hitchcock i Destino de Walt Disney.

El recorregut conclou en una sala dedicada a la faceta llegendària de Dalí mitjançant un patchwork de fotografies on es pot veure el pintor acompanyat de celebrities com Christian Dior, Coco Channel, Andy Warhol, Harpo Marx, Alice Cooper o Walt Disney, entre d’altres.

GNC Media (Global Network of Culture) és un grup d’empreses coreanes nascudes el 1993 amb l’objectiu de facilitar l’intercanvi cultural en l’àmbit internacional. Treballa en la gestió de drets d’artistes (SACK), disposa d’un important banc d’imatges i publica llibres d’art, i ha col·laborat amb prestigiosos museus com la Réunion des Musées Nationaux de France, el Louvre, o el MoMA de Nova York per portar a Corea obra dels grans referents occidentals.