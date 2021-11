L'Ajuntament de Figueres inaugurarà aquest dissabte 27 de novembre (12 hores) una placa dedicada al mestre, polític i activista social figuerenc, Rafel Ramis. La placa s'instal·larà al carrer Forn Baix, on Ramis hi tenia l'escola, com un acte de recuperació de la memòria recent de la ciutat a través de les seves persones i la seva trajectòria.

Rafael Ramis (1880-1936), un figuerenc polièdric i inconformista, que a través de la pedagogia -va ser mestre i va dirigir una escola- i l'activisme social i polític va apostar per una ciutat culta, formada i lliure.

El 2018, l'exalcalde figuerenc Joan Armangué va recuperar la figura de Ramis a través del llibre «Rafael Ramis (1880-1936). Catalanista, republicà, socialista i maçó».

El regidor de cultura Alfons Martínez manifesta que aquest reconeixement és important per la ciutat i que "cal divulgar i posar en valor la trajectòria d'aquells figuerencs que han contribuït no només a fer una ciutat millor sinó també han ajudat a molts figuerencs a ser més cultes i més lliures".