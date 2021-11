El documental Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929, produït per la Fundació Gala-Salvador Dalí i dirigit per David Pujol, ha estat guardonat amb el prestigiós Medium-length Film Gold (Premi d’Or en la categoria de migmetratge) en l’edició 2020 del F@IMP Festival (Festival of Audiovisual International Multimedia Patrimony) organitzat per AVICOM, la secció audiovisual de l’ICOM. La cerimònia de l’entrega de premis s’havia posposat a causa de la pandèmia. Finalment es va poder celebrar ahir al vespre en format híbrid presencial i telemàtic des del Museu Nacional Hongarès, a Budapest.

El documental, realitzat per DocDoc Films, abraça des del naixement de Salvador Dalí, l’any 1904, fins al 1929, quan Figueres, Barcelona, Madrid i París esdevenen les geografies i les escenografies del geni empordanès.

El fil argumental del documental es basa en l’autobiografia La Vida Secreta de Salvador Dalí. Mostrant documentació profusa sobre Dalí i la seva obra, alguna inèdita, explica aspectes claus del jove pintor: la seva infantesa, marcada per la mort del seu germà, els primers estudis d’art a Figueres, l’estada a la Residencia de Estudiantes, a Madrid, on coneixerà Federico García Lorca i Luis Buñuel, i el viatge a París que li permetrà establir contactes amb artistes com Miró, Picasso i els components del grup surrealista. Descriu la seva evolució artística, que es mou entre avantguarda i tradició, i l’evolució d’una obra que ha esdevingut universal. Així mateix, permet identificar l’origen de la iconografia daliniana. El documental inclou nombrosos documents audiovisuals i fotogràfics tant públics com privats.