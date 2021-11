Una petita representació d’alumnes de l’escola de música Allegro del Casino Menestral Figuerenc van participar, aquest dissabte passat, en el concorregut concert de Santa Cecília ofert al Cercle Sport Figuerenc. Hi havia molta il·lusió per celebrar-lo, tal com manifesta el director de l’escola, Ismael Suñé, perquè es tractava del primer concert que duien a terme alumnes del centre des de l’esclat de la pandèmia.

La vetllada va incloure deu actuacions de diferents formacions –trios, quartets i solistes– així com dels integrants de l’orquestra Versatile. Totes les interpretacions es van centrar en música clàssica. Suñé explica que hi haurà més diversitat d’estils a la propera cita, el concert de Nadal, que permetrà reunir un nombre més gran d’estudiants. Ja hi ha data fixada per la celebració que l’any passat no es va poder dur a terme. Serà el dimecres 22 de desembre, al Teatre Municipal El Jardí de Figueres.