L'experiència recent del Govern amb la Llei del Cinema, recorreguda i esmenada pel Constitucional i la Comissió Europea, fa que l'executiu sostingui que cal una normativa de rang estatal a l'hora de regular la presència del català en l'audiovisual. En una entrevista amb l'ACN, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, assegura que mentre Catalunya no esdevingui un estat propi, davant les 'majors' cal una legislació estatal. Alhora, reclama al govern espanyol "estar al costat" en la defensa de la llengua catalana "i no a la contra".

La consellera destaca la importància vital que té per al futur del català ser present a les plataformes, l'espai on tothom hi té la mirada posada. Per això, creu que la Llei de l'Audiovisual ha de contemplar tres àmbits: la producció en català, que allò que està produït a Catalunya arribi a les plataformes en versió original catalana i un percentatge de doblatge i subtitulació en aquesta llengua. "Són tres coses diferents però que ajuden al català a ser-hi", adverteix.

Un dels aspectes que li genera major preocupació és la falta de rodatges en català, que depenen en bona part de la inversió pública. El projecte de pressupost inclou 25 milions a l'audiovisual impulsant línies específiques per a produccions rodades en català "d'alta capacitat" per a pel·lícules però també sèries. Això ha de permetre, segons Garriga, arribar "en millors condicions" a les plataformes i als cinemes.

Sis pel·lícules rodades en català als Gaudí

Les declaracions de la consellera arriben la mateixa setmana que l'Acadèmia del Cinema Català ha donat conèixer que només sis pel·lícules de ficció candidates als Gaudí estan rodades en català. La presidenta de l'entitat, Judith Colell, considera que la situació s'agreuja si es tenen en compte els pressupostos "especialment baixos" de les produccions en català. Així, mentre que les pel·lícules en versió original català no superen els 720.000 euros de mitjana, les que han estat rodades en altres llengües se situen en els 2.000.000 euros de pressupost mitjà. En total, 59 títols competiran als Premis Gaudí per obtenir una de les 22 estatuetes. Enguany la presència de les dones en la direcció se situa en el 31,1%: 17 de les 53 pel·lícules estan dirigides o codirgides per dones.