L’artista plàstic Miquel Barceló i el coreògraf Josef Nadj ja ens van demostrar fa 15 anys amb la seva exitosa performance Paso doble que, si hi ha talent, tot és possible i es poden crear obres efímeres a partir de materials dúctils i modelables com l’argila en un àmbit aparentment poc habitual i propici per aquestes propostes com pot ser l’escenari d’un teatre.

El Museu de l’Empordà està actualment d’obres, però els seus responsables han tingut el gran encert de commemorar els seus 50/75 anys ocupant puntualment altres espais expositius de la ciutat com l’antic escorxador i, en col·laboració amb Figueres a escena, ens han plantificat un cub de 500 quilos de fang fresc i un humà de 70 quilos, en Quim Girón, impulsor i ànima de la companyia Animal Religion, per corroborar que sovint les disciplines artístiques que es poden gaudir a un i altre lloc poden maridar amb una facilitat i naturalitat sorprenents.

I és que, a Fang, Girón percuteix el seu propi cos, juga, manipula, esculpeix, esmicola i transforma la massa (per poca estona) uniforme que l’espectador es troba al davant en arribar al seu seient, però aquesta també li serveix per demostrar les seves dots equilibristes, acrobàtiques i contorsionistes, característiques del circ. Ja a la part final de l’espectacle, la fusió absoluta entre el fang i la carn pren forma de cuirassa i de màscara antropomòrfica amb imatges de gran plasticitat.

Esment especialíssim a les suggeridores textures sonores sorgides de les mans i de la veu del músic Joan Cot i que doten d’un ritme i atmosfera magnífics l’espectacle.

Poques propostes millors i més empàtiques s’haurien pogut trobar per celebrar un aniversari tan especial com aquest. Moltes felicitats!!!