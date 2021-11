Viajes en trenes de primera clase de l’il·lustrador empordanès Daniel Torrent ha obtingut el premi del jurat del concurs Hiiibrand de la Xina, dins la categoria de llibre infantil no publicat. Al concurs van optar quasi quatre mil propostes.

Dins la seva categoria el jurat va seleccionar cent onze propostes i d’aquestes quatre han rebut el premi del jurat. Torrent explica que amb els finalistes s’edita un catàleg i es fan exposicions. «És una oportunitat per obrir nous mercats i, de fet, ja he rebut alguna oferta de la Xina», comenta. A més a més, ja està previst que l’editorial Triqueta Verda el publiqui l’any vinent.

Viajes en trenes de primera clase s’inspira en una anècdota real que Torrent va escoltar: el d’una dona que ho va perdre tot a la guerra i amb els diners que li van quedar es va comprar un vestit nou i un bitllet de tren per viatjar durant un any en primera classe. L’objectiu era trobar un marit ric per sortir de la misèria. «Si a la vida real la dona troba marit, a la meva història ella troba la independència», conclou.