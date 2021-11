El brigada de l’hotel Florida és el cinquè llibre que publica Octavi Dalmau (Figueres, 1948), tres d'ells amb el paoral Molins com a protagonista. L'autor figuerenc confessa que des que es va jubilar, l'escriptura l'ha atrapat i que ho seguirà fent. Fa uns dies, va presentar aquest darrer títol amb Alfons Romero al Castell de Sant Ferran de Figueres.

Dalmau dedica El brigada de l’hotel Florida als seus nets als quals envia aquest missatge: «Llegiu, com més millor, i com més llegiu, de tot, més lliures sereu». Un consell que ell es va aplicar des de petit, devorant l’extensa biblioteca dels pares nodrida majoritàriament de títols de la literatura universal clàssica.

D’on li neixen aquestes ganes d’explicar històries?

Em vaig jubilar als 60 anys. Vaig estar ajudant el meu fill en l’empresa que té i un dia em va donar per començar a escriure. Era el 2014. El primer llibre Cobdícia: Figueres 1943 va ser un repte que ens vam fer uns amics, si érem capaços d’escriure una novel·la. Ho vam fer, però l’altre company no volia publicar-la. La vaig refer tota i va sortir Cobdícia el 2017. Abans havia fet blocs de contingut polític, però m’avorrien bastant.

El brigada de l’hotel Florida el protagonitza el caporal Ramon Molins com ho va fer a Cobdícia i Nèmesi: El burot de Maià (2020). Es va inspirar en algú real per definir el personatge?

A les meves novel·les no hi ha ningú conegut. Sí que el meu pare tenia un bon amic que era Guàrdia Civil i de Mallorca. Jo era molt petit i li vaig perdre la pista, però em va quedar aquest detall.

Com és aquest caporal Molins?

Un home que el règim, tal com existeix el 1945, no li agrada gens. Es guanya la vida fent de guàrdia civil, està adscrit a un departament dedicat al contraban i assumptes econòmics, i el seu cap ja sap que no li pot encomanar tasques que tinguin un caràcter polític o de persecució ideològica. És un home que ve de pagès, la família té un mas a la serra de Tramuntana i la seva visió de les coses no difereix gaire de la d’un empordanès. Per això s’entén amb la gent d’aquí.

En aquesta sèrie evoca el món de la corrupció a la Figueres dels 40.

Cada novel·la té un teló de fons diferent, ja sigui la corrupció econòmica i les relacions amb el govern nazi, el comerç il·legal dels espolis d’art o com les famílies benestants que havien viscut de rendes veuen enfonsar el seu món. Un cop triat l’escenari, la trama és de lladres i civils, sempre referida a les condicions econòmiques del moment. El Molins viu a la Figueres on la societat està aterrida i silenciada. No diuen ni fava ni dins ni fora de casa. Aquesta va ser una de les raons indirectes que em van portar a escriure. Havia de parlar de com era la vida als anys 40 i 50. Malgrat néixer més tard, encara vaig viure aquest ambient derrotat. Recordo com eren les converses. Jo preguntava i preguntava i, en molts casos, els pares no ens van explicar res.

En el nou llibre parla del negoci de l’espoli de l’art i un dels escenaris és l’hotel Florida on passen moltes coses.

Són les subtrames de la novel·la (riu). Vaig fer èmfasi en l’espoli, no sols dels alemanys, també de la División Azul, el cos d’exèrcit que va anar a Rússia. Quan em vaig documentar vaig trobar una notícia sobre com Franco havia regalat a les diòcesis de Castella i Lleó 63 tones d’orfebreria religiosa que la División Azul havia dut cap aquí. Vaig pensar que una part de tot allò no devia arribar-hi i això em va servir d’excusa.

Molts dels seus personatges miren cap a un altre costat quan passen coses.

Pel que sé, tot i la repressió i la por, la societat és molt hipòcrita. Però a Figueres i comarca hi han assassinats, adulteris, estafes, perquè la humanitat és com és i jo me n’aprofito, d’això. Retrato una societat empobrida econòmicament, però també en els seus conceptes ètics i morals. Perquè hi ha una referència constant a la religió i el benestar de la persona, en el fons, és una crosta tan prima.

Escriu en català.

Si les fes en castellà, potser ja hauria trobat qui me les edités. Entenc que s’editen milers de llibres cada any i arribar a convèncer algú perquè te’l publiqui és missió impossible. I en català, més.

Té dos llibres més a l’espera.

Sí, de la mateixa sèrie. Com més escric, més ràpidament surten les coses. Soc molt anarquista, d’idees i fets, i quan començo una novel·la mai sé com acabarà, però crec que al final hi ha una certa coherència.