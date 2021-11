Oques Grasses, un dels grups més populars dels Països Catalans, celebrarà 10 anys de trajectòria amb 10 concerts l’any 2022 a Catalunya, i un gran final de gira el 28 de gener de 2023 amb l’espectacle “La gent que estimo” al Palau Sant Jordi amb un aforament de 17.000 espectadors que van pràcticament exhaurir les entrades poques setmanes després d’anunciar-se. La gira començarà el 30 de gener a les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls i passarà per l'Empordà en dues ocasions, el 24 de juny a l'Estartit i el 31 de juliol a Roses. A més, faran un concert més a l’agost del qual es confirmarà la data i el lloc pròximament. Les entrades de pràcticament totes les dates ja estan a la venda al web dels Oques Grasses i als webs de cada festival.

El grup ha publicat cinc discos d’estudi i una col·lecció de grans cançons que formen part de l’imaginari col·lectiu de tota una generació

Al llarg d’aquests primers deu anys de trajectòria, Oques Grasses ha publicat cinc discos d’estudi i una col·lecció de grans cançons que formen part de l’imaginari col·lectiu de tota una generació com “In The Night”, “La gent que estimo”, “Cul” o “Serem ocells”. Oques Grasses encaren aquesta celebració en el seu millor moment, consolidats com el grup de referència que ha canviat l’estètica musical del pop català gràcies a una producció singular, avançada i acurada amb infinitat de capes i efectes i una col·lecció de lletres divertides, surrealistes i alhora profundes que connecten amb un públic fidel que coreja les seves cançons arreu del territori. Els seus darrers dos discos, Fans del sol (Halley Records 2019) i A tope amb la vida (Halley Records 2021) sumen només a Spotify, 80 milions de reproduccions.